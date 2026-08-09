İsrail'de korku bacayı sardı: 'Türkiye bizi kuşatıyor'

Türkiye’nin Orta Doğu, Akdeniz ve Suriye ’de attığı stratejik adımlar İsrail basınının gündemindeki yerini koruyor.

Tel Aviv merkezli yayın organları, Ankara’nın bölgedeki işbirlikleri ve izlediği politikaların mevcut dengeler üzerinde etkili olduğuna dikkat çekti.

Türkiye’nin özellikle Suriye’deki politikasını mercek altına alan İsrail basını, Ankara’nın bölgedeki etkinliğinin İsrail’in stratejik hesaplarını yeniden değerlendirmesine neden olduğunu öne sürdü.

"Suriye'de dengeler değişiyor"

İsrail merkezli Maariv gazetesi, Türkiye'nin bölgedeki ağırlığı giderek daha fazla hissedildiğine ve Suriye'de dengelerin değiştiğine dikkati çekti.

"İsrail'i endişelendiren Türk hamlesi" başlıklı bir haber yayımlanan İsrail basını, Türkiye'nin Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de oluşan boşluğu doldurarak ülkenin en etkili askeri, ekonomik ve siyasi güçlerinden biri haline geldiği yazdı.

20 binden fazla asker var

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeybatısında 20 binden fazla asker ve güvenlik personeli bulundurduğunu iddia eden Tel Aviv basını, bu güçlerin lojistik imkanlar, hava desteği, gelişmiş askeri ekipman ve füze savunma sistemleriyle desteklendiğini ifade etti.

Türkiye ile Suriye arasında Ağustos 2025'te imzalanan askeri iş birliği anlaşmasının da bu yapılanmanın önemli adımlarından biri olduğunu öne sürülen haberde, anlaşmasının, terörle mücadele, mayın temizleme, siber savunma, askeri mühendislik ve lojistik alanlarında iş birliğini kapsadığı ifade edildi.

"Ankara, kapsamlı bir ortaklık kurmaya hazırlanıyor"

Türkiye'nin Suriye ordusunun yeniden yapılandırılmasında da aktif rol aldığını belirten Tel Aviv basını, Türk askeri danışmanların Suriye ordusunun komuta yapısı ve savaş doktrininin oluşturulmasına yardımcı olduğunu yazdı.

Haberin devamında Türk askeri heyetlerinin Şam'daki Savunma Bakanlığı yetkilileriyle düzenli görüşmeler gerçekleştirdiği ve Ankara'nın planların uygulanmasını takip etmek üzere Şam'a askeri ataşe atadığı belirtildi.

Türkiye'nin Suriye'de sadece askeri değil ekonomi olarak da işbirlikleri yaptığına dikkati çeken İsrail basını, Ankara ve Şam'ın ticaret, enerji, ulaşım, altyapı ve yatırım alanlarında kapsamlı bir ortaklık kurmaya hazırlandığını iddia etti.

"Yeni bir güç dengesi kuruluyor"

Ankara'nın ordu, ekonomi, enerji, ulaşım, eğitim ve diplomasi alanlarında kurduğu bağlantılarla Suriye'nin yeniden yapılanmasında merkezi bir aktör haline geldiğine atıfta bulunan Tel Aviv basını haberinde, "Bu durum, Türkiye'nin İran'ın bölgede bıraktığı etkinin önemli bölümünü doldurması ve Suriye üzerinden yeni bir bölgesel eksen oluşturması ihtimalini de beraberinde getiriyor." İfadelerine yer verdi.

Temel mesele konusunda son noktayı koyan İsrail basını, "Suriye'de yalnızca yeni bir ordu değil, Türkiye'nin askeri gücü, ekonomisi ve bölgesel bağlantılarıyla desteklenen yeni bir güç dengesi kuruluyor." dedi.

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