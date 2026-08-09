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Barışın teminatı: Asya’dan Afrika’ya barış kuşağı

Barışın teminatı: Asya’dan Afrika’ya barış kuşağı

Nur Banu Aras
04:00, 09/08/2026, PazarG: Güncelleme: 04:26, 09/08/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Barışın teminatı: Asya’dan Afrika’ya barış kuşağı
Üç ülke tek hedef

Mekke İttifakı, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın askeri, ekonomik ve nükleer kapasitesini ortak bir güvenlik çerçevesinde buluşturarak çatışmaların önlenmesini hedefliyor. Anlaşma, üç büyük ülkenin sinerjisiyle Asya’dan Afrika’ya uzanan yeni bir barış kuşağı oluşturacak.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı tarihi Mekke İttifakı, üç ülkenin farklı alanlardaki stratejik kapasitesini ortak bir güvenlik çerçevesinde buluşturuyor. Türkiye’nin 70 yılı aşan NATO tecrübesi ve askeri kapasitesi, Suudi Arabistan’ın ekonomik gücü ve bölgesel konumu ile Pakistan’ın nükleer gücü, ittifakın birbirini tamamlayan üç temel ayağını oluşturuyor. Anlaşma herhangi bir ülkeye karşı savaş ittifakı oluşturmayı değil, caydırıcılığı artırarak çatışmaların önlenmesini ve bölgesel güvenliğin güçlendirilmesini amaçlıyor. İttifakla beraber çatışma ihtimalinin ortaya çıktığı durumlarda sorunların çatışmaya dönüşmeden çözülmesi hedefleniyor.

SAVAŞ DEĞİL CAYDIRICILIK

Herhangi bir ülkeye karşı oluşturulmuş bir askeri blok niteliği taşımayan Mekke İttifakı’nın temelinde ortak caydırıcılığın güçlendirilmesi bulunuyor. İttifakın amacı, sorunların askeri çatışmaya dönüşmesini önlemek, bölgesel gerilimlerin azaltılmasına katkı sağlamak ve güvenlik ortamını güçlendirmek. Krizlerin çatışmaya dönüşmeden yerinde çözümlenmesi hedefleniyor. İttifak üyeleri sadece etki alanlarında değil, dünyada da gerginlikleri düşürmeye yardımcı bir rol üstlenecek.

TÜRKİYE ASKERİ GÜCÜYLE ÖN PLANDA

Türkiye, ittifakın askeri kapasitesi ve güvenlik tecrübesi açısından öne çıkan ülkesi konumunda. 1952’de NATO’ya katılan Türkiye, 70 yılı aşkın süredir ittifakın askeri ve güvenlik mekanizmaları içerisinde yer alıyor. Bu süreçte NATO’nun farklı görev ve operasyonlarına katılan Türkiye, geniş bir askeri tecrübe birikimine sahip oldu.

Türkiye’nin jeopolitik konumu da bu kapasiteyi tamamlıyor. Avrupa, Balkanlar, Karadeniz, Kafkasya, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’ya uzanan bir coğrafyanın merkezinde bulunan Türkiye, farklı güvenlik bölgeleri arasında bağlantı noktası oluşturuyor. Türkiye’nin son yıllarda geliştirdiği savunma sanayii de ittifak içerisindeki kapasitesinin önemli unsurlarından biri. İnsansız hava araçları, hava savunma sistemleri, deniz platformları ve çeşitli savunma teknolojilerinde geliştirilen yerli sistemler, Türkiye’nin savunma alanındaki üretim ve teknoloji kapasitesini artırdı.

S. ARABİSTAN’IN EKONOMİK KATKISI

Suudi Arabistan, ittifakın ekonomik ve bölgesel ayağını oluşturuyor. Mekke ve Medine’ye ev sahipliği yapan ülke, İslam dünyasında özel bir konuma sahip. Körfez’deki merkezi konumu ve ekonomik-finansal kapasitesi de ittifak açısından önem taşıyor. Suudi Arabistan’ın yatırım gücü, savunma alanındaki harcamaları ve bölgesel ekonomik ağırlığı, ittifakın ekonomik boyutunu güçlendiriyor. Ülke ayrıca enerji kaynakları ve uluslararası ticaret açısından kritik deniz ve kara güzergâhlarına yakın konumda bulunuyor.

GENİŞ ALANDA 3’LÜ ETKİ

Nükleer silahlara sahip Güney Asya ülkelerinden biri olan Pakistan’ın bu kapasitesi, üçlü yapının caydırıcılık boyutunu oluşturuyor. Pakistan’ın nükleer gücü de ittifaktaki ülkeleri nükleer şemsiye altına alacak. Üç ülkenin coğrafi konumu, Mekke İttifakı’nın geniş bir alana ulaşmasını sağlıyor. Türkiye’nin Avrupa ve Asya arasındaki konumu, Suudi Arabistan’ın Körfez’deki merkezi pozisyonu ve Pakistan’ın Güney Asya’daki stratejik konumu birlikte değerlendirildiğinde, ittifak Türkiye’den Körfez’e ve Güney Asya’ya uzanan geniş bir güvenlik hattı oluşturuyor. Bu hattın zaman içerisinde Asya, Orta Doğu ve özellikle Afrika’daki güvenlik meseleleri üzerinde de etkili olması hedefleniyor. İttifakın yeni ülkelerin katılımıyla genişlemesi halinde bu etki alanının daha da büyümesi bekleniyor.



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Başlıklar :DiplomasiPolitikaAfrikaAsyaMekke İttifakı
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