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İslam dünyasında tarihi kenetlenme: Mekke Ortak Savunma Anlaşması dünya basınında ses getirdi

İslam dünyasında tarihi kenetlenme: Mekke Ortak Savunma Anlaşması dünya basınında ses getirdi

13:44, 08/08/2026, Cumartesi
AA
Yeni Şafak
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İslam dünyasında tarihi kenetlenme: Mekke Ortak Savunma Anlaşması dünya basınında ses getirdi
Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında Mekke'de imzalanan ve taraflardan birine yönelik saldırının üç ülkeye yapılmış kabul edilmesini öngören "Mekke Ortak Savunma Anlaşması", dünyanın dört bir yanındaki gazetelerin manşetlerine taşındı.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan "Mekke Ortak Savunma Anlaşması", bölgesel ve küresel dengeleri yeniden şekillendirecek stratejik bir hamle olarak dünya basınının bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in katılımıyla hayata geçirilen bu kritik mutabakat, İslam dünyasının askeri ve politik açıdan en güçlü üç ülkesini tarihte ilk kez tek bir güvenlik şemsiyesi altında birleştiriyor. Tarihi anlaşmanın duyurulmasıyla birlikte uluslararası medya kuruluşları, bu gelişmeyi manşetlerine taşıyarak jeopolitik sonuçlarına dair geniş çaplı analizler yayınlamaya başladı.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan tarafından imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması uluslararası basında geniş yer buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından imzalanan Mekke Anlaşması ve detayları, bölgesel ve küresel basında kapsamlı şekilde ele alındı.

BBC'nin
"Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan savunma anlaşması imzaladı" başlığıyla konuya dair yayınladığı haberde, anlaşmanın bazı detayları, yetkililerin açıklamaları ve uzman görüşleri aktarıldı.
CNN
ise anlaşmayı "İran ile savaş yaklaşırken Suudi Arabistan, tarihi bir savunma anlaşmasıyla askeri güçleri önde gelen Müslüman ülkelere yöneliyor" başlığıyla manşete taşıdı. CNN'nin haberine göre, Riyad, İran savaşı yaklaşırken ülkenin savunması için İslam dünyasının en kuvvetli askeri güçlerine yöneliyor. Haberde anlaşmanın bazı detaylarına ve yetkililerin açıklamalarına yer verildi.
New York Times
 gazetesi "Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan ortak savunma anlaşması imzaladı" başlıklı haberinde, üç ülkenin yetkililerinin, anlaşmanın savunma amaçlı olduğunu, herhangi bir ülkeye yönelik olmadığını ve diğer ülkelerin de anlaşmaya katılabileceğini belirten benzer açıklamalar yaptığına işaret edildi.
The Associated Press (AP)
 ajansının "Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan, önemli bir savunma anlaşması imzaladı" başlıklı haberinde ise anlaşmanın "güvenlik endişelerinin arttığı bir dönemde üç bölgesel güç arasındaki işbirliğini pekiştirdiği" değerlendirmesi yapıldı.
Financial Times
 gazetesi de "Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan, Mekke’de bir savunma anlaşması imzaladı" başlıklı haberinde, "üç müttefik ülke, savaşlar ve istikrarsızlıkla başa çıkmak amacıyla bölgesel güvenlik işbirliğini derinleştirmeyi hedefliyor" yorumunda bulundu.
Amerikan Wall Street Journal
 (WSJ) gazetesinin "Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan savunma anlaşması imzaladı" başlıklı haberinde, üç ülkenin bölgede bir süredir devam eden kargaşanın ardından güvenliği sağlamak için daha yakın askeri bağların temelini oluşturduğu kaydedildi. Haberde, anlaşmanın "ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşın bölge için yeni riskler oluşturduğu ve ABD güvenlik şemsiyesine yönelik yeni belirsizliklerin ortaya çıktığı bir dönemde imzalandığı" belirtildi.
Middle East Ey
e'ın yayımladığı "Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan savunma anlaşması imzaladı" haberinde de anlaşmanın "dünyanın en büyük üç Müslüman ülkesini ilk kez tek bir güvenlik şemsiyesi altında birleştirdiğine" dikkat çekildi.
Katar merkezli
Al Jazeera
'de ise anlaşmanın imzalandığı haberi "Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye, bölgede karışıklıklar sürerken bir savunma anlaşması imzaladı" başlığıyla görüldü. Haberde bu savunma anlaşmasının bölgedeki krizlerin ve askeri gerilimin arttığı bir dönemde güvenlik işbirliğini derinleştireceği vurgulandı.

YNET: "PETROL GÜCÜ, NÜKLEER GÜÇ VE ASKERÎ GÜÇ BİRLEŞTİ"

İsrail'in önde gelen yayın organlarından Yedioth Ahronoth, başlığında "kolektif caydırıcılık" vurgusunu öne çıkardı. Gazete, yaklaşık bir yıldır devam eden görüşmelerin ardından imzalanan anlaşmanın, İsrail ile Türkiye arasında olası bir gerilim ihtimalinin konuşulduğu bir dönemde yürürlüğe girdiğini belirtti.

Ynet, Suudi Arabistan'ı "petrol devi", Pakistan'ı "nükleer güç", Türkiye'yi ise "NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip ülke" olarak tanımladı. Haberde, ortak tatbikatlar, istihbarat paylaşımı ve teknoloji transferi ihtimalleri üzerinde duruldu.

Gazete, Suudi Arabistan'ın İran destekli Husiler ile Irak'taki gruplardan gelebilecek saldırılara ilişkin istihbarat raporlarına da geniş yer verdi.

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Jerusalem Post ise haberini, eski İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Yaakov Nagel'in değerlendirmeleri üzerine kurdu.

Nagel, "Suudi Arabistan'ın büyük miktarda silahı ve parası var ancak bunları etkili biçimde kullanmakta zorlanıyor" ifadelerini kullandı. Anlaşmanın daha çok diplomatik bir baskı aracı olduğunu savunan Nagel, Riyad yönetiminin Washington'a mesaj vermeye çalıştığını öne sürdü.

MAARİV: "YENİ BİR NÜKLEER İTTİFAK MI DOĞUYOR?"

Maariv gazetesi, doğrudan "Yeni bir nükleer ittifak mı?" sorusunu manşete taşıdı.

Gazete, Türkiye'nin askerî kapasitesi, Suudi Arabistan'ın ekonomik gücü ve Pakistan'ın nükleer yeteneklerinin birleşmesinin bölgesel güç dengesini değiştirebileceğini savundu. Haberde, "Bu üçlü yapı, İran'a karşı önemli bir denge unsuru hâline gelebilir" değerlendirmesi öne çıkarıldı.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması

Anlaşma, herhangi bir ülkeyi hedef almayan, külfet paylaşımı ve ortak güvenlik anlayışı temelinde bölgesel ve küresel barış, istikrar ve refahın korunmasına yönelik taahhütleri güçlendirmeyi amaçlayan savunma odaklı işbirliği niteliği taşıyor.

Herhangi bir saldırganlık eylemine karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlayan anlaşma, üç devletten herhangi birine yönelik herhangi bir silahlı saldırının, hepsine yönelik bir saldırı olarak kabul edileceğini öngörüyor.

Anlaşmanın, üç ülkenin birbirlerinin güvenliğini destekleme taahhüdünün yanı sıra savunma sanayisi işbirliğini ve askeri birlikte çalışabilirliği geliştirmeyi amaçlayan savunma odaklı bir düzenleme niteliği bulunuyor.

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Başlıklar :Mekke Ortak Savunma AnlaşmasıpakistanSuudi ArabistanTürkiye
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