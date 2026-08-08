İslam dünyasında tarihi kenetlenme: Mekke Ortak Savunma Anlaşması dünya basınında ses getirdi
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan "Mekke Ortak Savunma Anlaşması", bölgesel ve küresel dengeleri yeniden şekillendirecek stratejik bir hamle olarak dünya basınının bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in katılımıyla hayata geçirilen bu kritik mutabakat, İslam dünyasının askeri ve politik açıdan en güçlü üç ülkesini tarihte ilk kez tek bir güvenlik şemsiyesi altında birleştiriyor. Tarihi anlaşmanın duyurulmasıyla birlikte uluslararası medya kuruluşları, bu gelişmeyi manşetlerine taşıyarak jeopolitik sonuçlarına dair geniş çaplı analizler yayınlamaya başladı.
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan tarafından imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması uluslararası basında geniş yer buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından imzalanan Mekke Anlaşması ve detayları, bölgesel ve küresel basında kapsamlı şekilde ele alındı.
YNET: "PETROL GÜCÜ, NÜKLEER GÜÇ VE ASKERÎ GÜÇ BİRLEŞTİ"
İsrail'in önde gelen yayın organlarından Yedioth Ahronoth, başlığında "kolektif caydırıcılık" vurgusunu öne çıkardı. Gazete, yaklaşık bir yıldır devam eden görüşmelerin ardından imzalanan anlaşmanın, İsrail ile Türkiye arasında olası bir gerilim ihtimalinin konuşulduğu bir dönemde yürürlüğe girdiğini belirtti.
Ynet, Suudi Arabistan'ı "petrol devi", Pakistan'ı "nükleer güç", Türkiye'yi ise "NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip ülke" olarak tanımladı. Haberde, ortak tatbikatlar, istihbarat paylaşımı ve teknoloji transferi ihtimalleri üzerinde duruldu.
Gazete, Suudi Arabistan'ın İran destekli Husiler ile Irak'taki gruplardan gelebilecek saldırılara ilişkin istihbarat raporlarına da geniş yer verdi.
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Jerusalem Post ise haberini, eski İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Yaakov Nagel'in değerlendirmeleri üzerine kurdu.
Nagel, "Suudi Arabistan'ın büyük miktarda silahı ve parası var ancak bunları etkili biçimde kullanmakta zorlanıyor" ifadelerini kullandı. Anlaşmanın daha çok diplomatik bir baskı aracı olduğunu savunan Nagel, Riyad yönetiminin Washington'a mesaj vermeye çalıştığını öne sürdü.
MAARİV: "YENİ BİR NÜKLEER İTTİFAK MI DOĞUYOR?"
Maariv gazetesi, doğrudan "Yeni bir nükleer ittifak mı?" sorusunu manşete taşıdı.
Gazete, Türkiye'nin askerî kapasitesi, Suudi Arabistan'ın ekonomik gücü ve Pakistan'ın nükleer yeteneklerinin birleşmesinin bölgesel güç dengesini değiştirebileceğini savundu. Haberde, "Bu üçlü yapı, İran'a karşı önemli bir denge unsuru hâline gelebilir" değerlendirmesi öne çıkarıldı.
Mekke Ortak Savunma Anlaşması
Anlaşma, herhangi bir ülkeyi hedef almayan, külfet paylaşımı ve ortak güvenlik anlayışı temelinde bölgesel ve küresel barış, istikrar ve refahın korunmasına yönelik taahhütleri güçlendirmeyi amaçlayan savunma odaklı işbirliği niteliği taşıyor.
Herhangi bir saldırganlık eylemine karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlayan anlaşma, üç devletten herhangi birine yönelik herhangi bir silahlı saldırının, hepsine yönelik bir saldırı olarak kabul edileceğini öngörüyor.
Anlaşmanın, üç ülkenin birbirlerinin güvenliğini destekleme taahhüdünün yanı sıra savunma sanayisi işbirliğini ve askeri birlikte çalışabilirliği geliştirmeyi amaçlayan savunma odaklı bir düzenleme niteliği bulunuyor.
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