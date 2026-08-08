KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın kurtarılamadı
14:12, 08/08/2026, Cumartesi
AA
Ordu’da kene tutunan kadın Sivas’ta vefat etti.
Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 37 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.
Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan Canan Demir'e kene tutundu.
Demir, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Demir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yakınları tarafından teslim alınan Demir'in cenazesinin Ordu'nun Ünye ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
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Başlıklar :Kırım Kongo Kanamalı AteşiorduSivaskene
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