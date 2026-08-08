Çanakkale'de plajda mühimmat bulundu
14:37, 08/08/2026, CumartesiG: Güncelleme: 14:37, 08/08/2026, Cumartesi
AA
Çanakkale'de plajda bulunan mühimmat, polis ekiplerince güvenli şekilde bölgeden çıkarıldı.
Çanakkale'nin Kepez beldesindeki halk plajında vatandaşların denizde fark ettiği ve Çanakkale Savaşları döneminden kaldığı değerlendirilen mühimmat, emniyet güçlerinin aldığı geniş güvenlik önlemlerinin ardından bomba imha uzmanlarınca başarılı bir operasyonla sudan çıkarılarak incelemeye alındı.
Merkeze bağlı Kepez beldesindeki halk plajında denizde metal bir parça gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plajda güvenlik önlemi aldı.
Bomba imha ekiplerince dikkatli şekilde bölgeden uzaklaştırılan ve Çanakkale Savaşları döneminden kaldığı değerlendirilen mühimmat, incelenmek üzere Kepez Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.
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