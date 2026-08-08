13:30, 08/08/2026, Cumartesi
Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, Ş.E. (64) idaresindeki 03 AEC 176 plakalı otomobil ile A.Y. (43) yönetimindeki 03 AJN 784 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile A.N.Y. (19), H.Y. (43) ve F.Y. (18) yaralandı. İhbar üzerine yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
Başlıklar :AfyonkarahisarKazaOtomobilKavşak
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