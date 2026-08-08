Manisa'da üretip dünyanın dört bir yanına gönderiyorlar: Her yıl 200 milyon dolar kazanç sağlıyor
Dünyanın en önemli sofralık üzüm merkezlerinden Manisa’da, ünü sınırları aşan Çekirdeksiz Sultani üzümde yeni sezonun hasat tarihi belli oldu. Sultani üzümü 11 Ağustos’ta kesilmeye, 12 Ağustos’ta ise ihraç edilmeye başlanacak.
Türkiye’nin üzüm üretiminde lokomotif illerinden Manisa’da, üreticilerin aylardır beklediği yaş üzüm sezonu başlıyor. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde tüketilen Manisa’nın dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümü için kesim ve ihracat tarihleri belirlendi.
Kesim Tarihini Belirleme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeler ile Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen olgunluk analizleri sonucunda, çekirdeksiz Sultani ve Mevlana (Razaki Tipi) sofralık üzüm çeşitlerinin 11 Ağustos tarihinde kesilmesine, 12 Ağustos tarihinde ise ihracatına izin verilmesi kararlaştırıldı.
Üzümün başkenti yeni sezona hazırlanıyor
Manisa Ovası’nda aylar süren bakım çalışmalarının ardından bağlarda hasat heyecanı yaşanırken, üreticiler sezonun ilk üzümlerini kesmek için hazırlıklarını tamamladı. Özellikle çekirdeksiz Sultani üzüm, kendine özgü aroması, ince kabuğu, çekirdeksiz yapısı ve sofralık kalitesiyle dünya pazarlarında Manisa’nın en bilinen tarım ürünleri arasında yer alıyor.
Manisa’dan her yıl yaklaşık 150-200 milyon dolarlık yaş üzüm ihracatı gerçekleştirilirken, yeni sezonla birlikte ihracatçıların da dış pazarlara yönelik sevkiyatlara başlaması bekleniyor. Çekirdeksiz Sultani üzüm yaş ihraç edildiği gibi kurutularak da ülkeye önemli bir döviz girdisi sağlıyor.
Dünyanın sofralarını Manisa üzümü süsleyecek
Manisa’nın verimli topraklarında yetişen çekirdeksiz Sultani üzüm, iç piyasadaki tüketimin yanı sıra ihracat yoluyla farklı ülkelerdeki sofralara ulaştırılıyor. Yeni sezonun kesim ve ihracat tarihlerinin açıklanmasıyla birlikte üretici, ihracatçı ve sektör temsilcilerinde de hareketlilik başladı.
Manisa’da yaş üzüm sezonunun başlamasıyla birlikte dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümün yeniden dünya sofralarındaki yerini alması bekleniyor.
Yeni sezonun Manisa’daki üzüm üreticileri, ihracatçıları ve sektörün tüm paydaşları için bereketli geçmesi temennisinde bulunuldu.
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