Anasayfa
Gündem
Manisa
Manisa'da üretip dünyanın dört bir yanına gönderiyorlar: Her yıl 200 milyon dolar kazanç sağlıyor

Manisa'da üretip dünyanın dört bir yanına gönderiyorlar: Her yıl 200 milyon dolar kazanç sağlıyor

14:35, 08/08/2026, CumartesiG: Güncelleme: 14:59, 08/08/2026, Cumartesi
IHA
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Manisa'da üretip dünyanın dört bir yanına gönderiyorlar: Her yıl 200 milyon dolar kazanç sağlıyor

Dünyanın en önemli sofralık üzüm merkezlerinden Manisa’da, ünü sınırları aşan Çekirdeksiz Sultani üzümde yeni sezonun hasat tarihi belli oldu. Sultani üzümü 11 Ağustos’ta kesilmeye, 12 Ağustos’ta ise ihraç edilmeye başlanacak.

Türkiye’nin üzüm üretiminde lokomotif illerinden Manisa’da, üreticilerin aylardır beklediği yaş üzüm sezonu başlıyor. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde tüketilen Manisa’nın dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümü için kesim ve ihracat tarihleri belirlendi.

Türkiye’nin üzüm üretiminde lokomotif illerinden Manisa’da, üreticilerin aylardır beklediği yaş üzüm sezonu başlıyor. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde tüketilen Manisa’nın dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümü için kesim ve ihracat tarihleri belirlendi.

Kesim Tarihini Belirleme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeler ile Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen olgunluk analizleri sonucunda, çekirdeksiz Sultani ve Mevlana (Razaki Tipi) sofralık üzüm çeşitlerinin 11 Ağustos tarihinde kesilmesine, 12 Ağustos tarihinde ise ihracatına izin verilmesi kararlaştırıldı.

Kesim Tarihini Belirleme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeler ile Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen olgunluk analizleri sonucunda, çekirdeksiz Sultani ve Mevlana (Razaki Tipi) sofralık üzüm çeşitlerinin 11 Ağustos tarihinde kesilmesine, 12 Ağustos tarihinde ise ihracatına izin verilmesi kararlaştırıldı.

Üzümün başkenti yeni sezona hazırlanıyor

Manisa Ovası’nda aylar süren bakım çalışmalarının ardından bağlarda hasat heyecanı yaşanırken, üreticiler sezonun ilk üzümlerini kesmek için hazırlıklarını tamamladı. Özellikle çekirdeksiz Sultani üzüm, kendine özgü aroması, ince kabuğu, çekirdeksiz yapısı ve sofralık kalitesiyle dünya pazarlarında Manisa’nın en bilinen tarım ürünleri arasında yer alıyor.




Üzümün başkenti yeni sezona hazırlanıyorManisa Ovası’nda aylar süren bakım çalışmalarının ardından bağlarda hasat heyecanı yaşanırken, üreticiler sezonun ilk üzümlerini kesmek için hazırlıklarını tamamladı. Özellikle çekirdeksiz Sultani üzüm, kendine özgü aroması, ince kabuğu, çekirdeksiz yapısı ve sofralık kalitesiyle dünya pazarlarında Manisa’nın en bilinen tarım ürünleri arasında yer alıyor.

Manisa’dan her yıl yaklaşık 150-200 milyon dolarlık yaş üzüm ihracatı gerçekleştirilirken, yeni sezonla birlikte ihracatçıların da dış pazarlara yönelik sevkiyatlara başlaması bekleniyor. Çekirdeksiz Sultani üzüm yaş ihraç edildiği gibi kurutularak da ülkeye önemli bir döviz girdisi sağlıyor.

Manisa’dan her yıl yaklaşık 150-200 milyon dolarlık yaş üzüm ihracatı gerçekleştirilirken, yeni sezonla birlikte ihracatçıların da dış pazarlara yönelik sevkiyatlara başlaması bekleniyor. Çekirdeksiz Sultani üzüm yaş ihraç edildiği gibi kurutularak da ülkeye önemli bir döviz girdisi sağlıyor.

Dünyanın sofralarını Manisa üzümü süsleyecek

Manisa’nın verimli topraklarında yetişen çekirdeksiz Sultani üzüm, iç piyasadaki tüketimin yanı sıra ihracat yoluyla farklı ülkelerdeki sofralara ulaştırılıyor. Yeni sezonun kesim ve ihracat tarihlerinin açıklanmasıyla birlikte üretici, ihracatçı ve sektör temsilcilerinde de hareketlilik başladı.


Manisa’da yaş üzüm sezonunun başlamasıyla birlikte dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümün yeniden dünya sofralarındaki yerini alması bekleniyor.

Yeni sezonun Manisa’daki üzüm üreticileri, ihracatçıları ve sektörün tüm paydaşları için bereketli geçmesi temennisinde bulunuldu.


Dünyanın sofralarını Manisa üzümü süsleyecekManisa’nın verimli topraklarında yetişen çekirdeksiz Sultani üzüm, iç piyasadaki tüketimin yanı sıra ihracat yoluyla farklı ülkelerdeki sofralara ulaştırılıyor. Yeni sezonun kesim ve ihracat tarihlerinin açıklanmasıyla birlikte üretici, ihracatçı ve sektör temsilcilerinde de hareketlilik başladı.Manisa’da yaş üzüm sezonunun başlamasıyla birlikte dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümün yeniden dünya sofralarındaki yerini alması bekleniyor.Yeni sezonun Manisa’daki üzüm üreticileri, ihracatçıları ve sektörün tüm paydaşları için bereketli geçmesi temennisinde bulunuldu.
Başlıklar :Sultaniye üzümüyeşil üzümüzümmanisahasatihracattarım
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026