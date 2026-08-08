Manisa'da üretip dünyanın dört bir yanına gönderiyorlar: Her yıl 200 milyon dolar kazanç sağlıyor

Kesim Tarihini Belirleme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeler ile Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen olgunluk analizleri sonucunda, çekirdeksiz Sultani ve Mevlana (Razaki Tipi) sofralık üzüm çeşitlerinin 11 Ağustos tarihinde kesilmesine, 12 Ağustos tarihinde ise ihracatına izin verilmesi kararlaştırıldı.