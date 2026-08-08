ABD'de asker aileleri isyanda: Hürmüz'de görevli USS Abraham Lincoln uçak gemisindeki koşullardan şikayetçi
ABD donanmasına ait USS Abraham Lincoln uçak gemisinde görevli askerlerin aileleri; uzayan görev süresi, belirsizlik ve aşırı yorgunluğun yanı sıra gıda tedariki ile hijyen imkânlarındaki yetersizlikler nedeniyle endişeli olduklarını ifade etti. Askerlerin morallerinin ciddi şekilde düştüğünü belirten aileler, zorlu yaşam koşulları ve devam eden aksaklıkların personelin akıl ve beden sağlığı üzerinde büyük stres oluşturduğunu aktardı.
ABD donanmasında görevli bazı askerlerin aileleri, Orta Doğu'da konuşlu USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisindeki yaşam koşullarından rahatsızlık duyuyor.
MS NOW kanalına konuşan bazı asker aileleri, Hürmüz Boğazı'nda İran'a karşı saldırılarda görev alan USS Abraham Lincoln'da bulunan yakınlarının, gemideki şartların zorluğu ve uzun görev süresi konusunda endişeli olduklarını belirtti.
Yakınlarının aşırı yorgunluk nedeniyle hata yapabileceğinden endişe eden ailelerin çoğunun isimlerini açıklamak istemediği belirtildi.
İran'a karşı askeri harekatın süresinin belirsizliğinden yakınan aileler, gemide temel gıda ve malzemelerin tedarikinde ciddi sıkıntılar yaşandığını ve bunun mürettebat üzerinde "büyük stres oluşturduğunu" ifade etti.
Aileler, gemide görevli 5 binden fazla personel için rutin olan 7 aylık görev süresinin ikinci kez uzatılmış gibi görünmesi nedeniyle yakınlarının ne zaman eve döneceğine ilişkin bir işaret bulunmadığını söyledi.
Gemide üvey oğlu görev yapan Bonnie York, "Moraller hiç iyi değil. Görünüşe göre geminin doktoru veya terapisti, yakında limana yanaşmaları gerektiğini, aksi takdirde insanların akıl sağlıklarını kaybedeceklerini söylemiş." ifadelerini kullandı.
Bazı aileler de gemideki yakınlarının kendilerine "çalışmayan tuvaletlerden, küflü duşlardan, haftalarca bozuk olan çamaşırhanelerden" ve duş almak için uzun süre sıcak su bulunmadığından bahsettiklerini aktardı.
Asker yakınlarının gemideki moral, güvenlik ve yaşam koşullarına ilişkin şikayetleri, USS Abraham Lincoln'un görevinin dokuzuncu ayında ve İran'la yaklaşık 5 aydır süren karşılıklı saldırıların ardından gündeme geldi.
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