Rusya'nın saldırıları arttı

Rus ordusu, bu yıl yaz aylarının başlamasıyla yoğunlaştırdığı Ukrayna’ya yönelik saldırılarını son bir ayda zirveye taşıdı. Temmuz ayında, Ukrayna’nın doğusundaki Harkiv, Donetsk, Dnipropetrovsk ve Zaporojiya’da 32 beldeyi ele geçiren Rus ordusu, ağustos ayının ilk haftasında da 8 beldeyi daha işgal ettiğini bildirdi. Rus kuvvetleri, son dönemde Ukrayna’nın Karadeniz’deki gemilerini ve lojistik şirketlerini hedef alan saldırılarını da artırdı. Dün iki gemiyi daha vuran Rus ordusu, son bir haftada 34 Ukrayna gemisini vurduğunu ilan etti. Karadeniz’de Ruslarla sorun yaşayan bir başka ülke olan Gürcistan’dan da dikkat çekici bir açıklama geldi. Tiflis yönetimi, Rusya’nın 2008’deki Güney Osetya Savaşı sonrası ilan edilen ateşkese uymadığını bildirdi.

BİR HAFTADA BÜYÜK İLERLEYİŞ

Rusya Savunma Bakanlığı, dün yayınladığı açıklamada, son bir haftada Ukrayna tarafından Karadeniz’de askeri amaçla kullanılan 34 geminin vurulduğunu, 8 yerleşim yerinin de ele geçirildiğini duyurdu. Rus ordusunun, bu tarihlerde Ukrayna'nın ordu için kullanılan limanları ve gemilerine yönelik saldırılar düzenlediği kaydedilen açıklamada, "Hafta içinde, Ukrayna ordusu için kullanılan 31'i kuru yük gemisi ve 3'ü römorkör toplam 34 gemi vuruldu." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada Ukrayna'da son bir haftada 8 yerleşim yerinin Rus ordusunca ele geçirildiği belirtilerek, "Harkiv bölgesindeki Bakşeyevka, Belıy Kolodez, Ustinovka, Aniskino ve Olgovka, Sumi bölgesindeki Rıjevka ile Zaporijya bölgesindeki Lyubitskoye ve Zarnitsa yerleşim birimleri kurtarıldı" bilgisi paylaşıldı.

KİEV’E YOĞUN BOMBARDIMAN

Rus ordusu, Karadeniz’in yanı sıra Ukrayna başkenti Kiev’e de saldırılarını yoğunlaştırıyor. Cuma gecesi Kiev’in merkezini hedef alan insansız hava aracı saldırısında 1 kişi ölürken, başkente bağlı Bovari ilçesine yapılan saldırıda da 3 kişi öldü. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, gece boyunca ayrıca, Kiev kentinde seyir füzeleri için parçaların üretildiği "Kiev-111" askeri sanayi işletmesi ile "Kiev-3" yakıt deposunun vurulduğu kaydedildi.

GÜRCİSTAN’DAN KRİTİK UYARI

Rusya’nın 2008’de işgal ettiği Gürcistan’a ait Güney Osetya ve Abhazya’da da gerilimin arttığı bildirildi. Gürcistan hükümeti tarafından Güney Osetya Savaşı’nın 18’inci yıl dönümü münasebetiyle yayınlanan açıklamada, "Rusya, ağır insan hakları ihlalleri, Gürcülere karşı etnik ayrımcılık ve Gürcistan'ın işgal altındaki bölgelerindeki nüfusu tecrit ederek, sahadaki güvenlik ve insani ortamı önemli ölçüde kötüleştiriyor" denildi. Rusya’nın savaş sonrası ilan edilen ateşkese uymadığına vurgu yapılan açıklamada, Avrupa Birliği’ne (AB) Gürcistan’ın egemenliğini destekleme çağrısı yapıldı.

NATO’da Avrupa endişesi

Almanya’nın en büyük lojistik merkezlerinden biri olan Leipzig/Halle Havalimanı’nı 4 Ağustos’ta hedef alan İHA saldırısı girişiminin ardında Rusya’nın olduğu şüpheleri artıyor. Wall Street Journal’a konuşan ABD istihbarat yetkilileri, saldırının arkasında Rusya olduğu şüphesinin güçlü olduğunu söyledi. Ayrıca ABD istihbaratının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO'nun doğu kanadına yönelik oluşturduğu tehdidin arttığını değerlendirdiği de aktarıldı. Putin'in gelecek birkaç yıl içinde NATO'nun kararlılığını sınamak amacıyla müttefik bir ülkeye yönelik "sınırlı bir saldırıya başvurabileceği" öne sürülen haberde, olası senaryolar arasında siber saldırı ve küçük çaplı kara harekatının bulunduğu belirtildi.

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