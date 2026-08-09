ABD savaştan çıkış yolu arıyor

CNN’e konuşan güvenlik yetkilileri, ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in, İran ile savaşın daha fazla tırmanmasının yeni riskler yaratabileceği ve yalnızca hava saldırılarıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın hedeflerine ulaşılmasının zor olduğu gerekçesiyle çatışmadan "çıkış yolu" aradığını öne sürdü. Caine’ın savaşın geldiği noktaya ilişkin endişelerini ABD yönetimindeki üst düzey yetkililerle paylaştığını vurgulayan yetkililer, Caine’ın bu noktada ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Yardımcısı JD Vance ile görüşmeler yaptığını kaydetti. Yetkililer, bu görüşmelerde Caine'in, gerilimin azaltılmasına imkan sağlarken ABD'nin hedefleri doğrultusunda ilerleme kaydedildiğini gösterebilecek bir "çıkış yolu" üzerine yoğunlaştığını aktardı. Yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın ise İran'a kara birlikleri gönderilmesine sıcak bakmadığını, hava saldırılarının ise Tahran'ı ABD'nin çıkarlarını gözeten bir anlaşmaya zorlayabileceğini düşündüğünü aktardı.

TAHRAN MUTABAKAT UYGULANSIN İSTİYOR

İran cephesinde de Umman Sultanlığı ile Hürmüz Boğazı’na ilişkin yürütülen müzakerelerin olumlu geçtiği ve anlaşmanın yakında ilan edileceği ifade ediliyor. Tahran yönetimi, ABD ile savaşın sonlanması için haziran ayında ilan edilen mutabakatın uygulanmasına hazır olduğunu sık sık dillendiriyor. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, dün yayınlanan röportajında bu duruma dikkat çekerek, 14 Haziran’da ilan edilen mutabakat zaptının uygulanmasını desteklediklerini söyledi. Pezeşkiyan, "Mutabakat zaptı adına yazdıklarımızı tüm gücümüzle savunacağız. Eksik kaldığımız bir madde bulun. Neden sürekli 'savaşalım' demek zorundayız? İsrail'in istediği bu. İsrail savaşın devam etmesini istiyor" dedi.

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