Bakan Fidan detayları anlattı: Mekke Anlaşması'na başka ülkeler eklenecek mi?

Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan İttifakı İsrail'i korkuttu

Aylardır süregelen ittifak çalışmalarını engelleme yolları arayan Siyonist İsrail emellerine ulaşamadı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, Mekke-i Mükerreme'de gerçekleştirilen imza töreniyle tarihi bir ittifaka adım attı. İsrail Başbakanı Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu başta olmak üzere birçok soykırımcı, dünyanın en güçlü Müslüman devletlerinin bir araya gelmesinden büyük rahatsızlık duydu. Artık herhangi bir ittifak üyesine yapılan her türlü tehdit ve saldırı, diğer üyelere de yapılmış sayılacak.