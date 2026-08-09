Şarkıcı Cansever tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
07:20, 09/08/2026, Pazar
IHA
Cansever, Almanya’nın Essen kentinde tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Arabesk müziğin ünlü isimlerinden Cansever, Almanya’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Almanya’da bir süredir tedavisi devam eden 59 yaşındaki şarkıcı Cansever, geçtiğimiz hafta sonu geçirdiği enfeksiyon nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Son iki gündür sağlık durumu kritik seyreden arabesk müziğin güçlü seslerinden Cansever, Almanya’nın Essen kentinde tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Cansever’in cenazesinin Kuzey Makedonya’da toprağa verileceği, defin tarihi ve cenaze törenine ilişkin detayların ise henüz kesinleşmediği bildirildi.
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Başlıklar :CanseverAlmanyaArabesk Müzik
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