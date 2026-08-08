New York kadar alan yandı: Ülke tarihinin en büyük felaketi

Temmuz 2026'da Fransa ve İspanya'da ülkeyi etkisi altına alan yangınlar, yüz binlerce kişinin tahliye edilmesine ve yüzlerce evin kullanılamaz hale gelmesine yol açtı. İspanyol yetkililer, Ávila eyaletindeki yangının yaklaşık 50 bin hektarlık alanı yakarak ülke tarihinde kaydedilen en büyük orman yangını olduğunu açıkladı. Yangın, 24 Temmuz itibarıyla çevre eyaletlerdeki odaklarla birleşerek toplam 77 bin hektarlık alana yayıldı. Küle dönen bu alanın New York şehri büyüklüğüne ulaştığı bildirildi. NASA'nın Landsat 9 uydusu tarafından kaydedilen görüntüler, bölgedeki barajların çevresinin, yerleşim yerlerinin, kamp alanlarının ve tesislerin ağır hasar gördüğünü kaydetti.

FRANSA'DA TARİHİ YANGIN SEZONU

Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde çıkan yangında 42 bin hektardan fazla alan yandı ve Le Porge köyü büyük zarar gördü. Temmuz sonu itibarıyla Fransa genelinde yanan alan miktarının 90 bin hektarı aştığı belirtildi. Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi verilerine göre bu rakam, son on yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

İLK KEZ YANGIN BULUTU OLUŞTU

Yangın şartlarının aşırı boyutlara ulaşması üzerine 25 Temmuz'da Fransa'nın güneybatısında "pironümbit" olarak adlandırılan ve yoğun ısı kaynaklı yükselen konvektif enerjiyle beslenen devasa bir yangın bulutu meydana geldi. Uzmanlar, bunun Fransa'da kaydedilen ilk yangın bulutu vakası olduğunu doğruladı.

METEOROLOJİK KOŞULLAR TETİKLEDİ

Araştırmacılar, kış aylarındaki aşırı yağışların bitki örtüsünü gürleştirdiğini, ardından gelen sıcak hava dalgaları ve kuraklığın bu örtüyü kurutarak yangınlar için elverişli bir yakıta dönüştürdüğünü belirtti. Saatte 65 kilometre hıza ulaşan rüzgarlar ise alevlerin hızla yayılmasına neden oldu. Binlerce itfaiyeci ve askeri personelin müdahalesiyle temmuz ayı sonuna doğru yangınlar kontrol altına alınmaya başlandı. Ancak uzmanlar, sıcak ve kuru hava nedeniyle yangın riskinin yüksek seyrettiği uyarısında bulundu.

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