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İngiltere’de elektrik arızası nedeniyle çok sayıda tren seferi iptal edildi: Binlerce yolcu etkilendi

İngiltere’de elektrik arızası nedeniyle çok sayıda tren seferi iptal edildi: Binlerce yolcu etkilendi

21:47, 06/08/2026, Perşembe
IHA
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İngiltere’de elektrik arızası nedeniyle çok sayıda tren seferi iptal edildi: Binlerce yolcu etkilendi
Fotoğraf: Arşiv

İngiltere'nin kuzey kesimlerindeki Ardwick bölgesinde meydana gelen bir elektrik arızası, bölgesel demir yolu operasyon merkezini etkileyerek tren seferlerinde geniş çaplı aksaklıklara yol açtı. Arıza nedeniyle çok sayıda sefer iptal edilirken veya ertelenirken, demir yolu şirketleri ve yetkililer yolculara seyahat etmemeleri yönünde uyarıda bulundu.

İngiltere’nin kuzey kesimlerinde yaşanan bir elektrik arızası nedeniyle çok sayıda tren seferi iptal edildi veya gecikti. Binlerce yolcunun etkilendiği aksaklıkların gün sonuna kadar sürmesi beklenirken, yetkililer müşterilere yeni seyahat planlamamalarına yönelik uyarıda bulundu.

İngiltere’nin kuzeyin kesimlerinde yaşanan elektrik arızası, demir yolu ulaşımında geniş çaplı aksaklıklara yol açtı. Yetkililer, Manchester kentindeki Ardwick bölgesinde yerel saat ile 14.00 sıralarında elektrik kesintisi meydana geldiğini açıkladı. Kesintinin, İngiltere demir yolu altyapısından sorumlu Network Rail şirketinin demir yolu sinyalizasyon ve işletme kontrollerinin yürütüldüğü bölgesel operasyon merkezini etkilediği aktarıldı. Olayda, yedek güç kaynağının devreye girmesinde gecikme yaşandığı belirtildi. Yaşanan aksaklık nedeniyle binlerce yolcunun ulaşımının etkilendiği, Manchester ve Birmingham gibi önemli ulaşım merkezlerinde yoğunluk oluştuğu bildirildi.

"Seferlerdeki aksaklıklar gün sonuna kadar sürebilir"

İngiltere’de demir yolu hizmetlerinin ortak platformu National Rail tarafından yapılan açıklamada, Greater Manchester ve Midlands bölgeleri ile Kuzeybatı İngiltere’de çok sayıda tren seferinin etkilendiği bildirildi. National Rail, yolculara iptal edilen seferler ve gecikmeler nedeniyle alternatif ulaşım seçeneklerini kontrol etmeleri çağrısında bulundu.

Aksaklıkların gün sonuna kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi. Arızadan etkilenen demir yolu işletmeleri arasında altı şirketin bulunduğu kaydedildi.

Şirketler, "Seyahat etmeyin" uyarısı yaptı

Bir tren yolu şirketi, Kuzeybatı İngiltere’de birçok hatta seferlerin gerçekleştirilemediğini belirterek yolculara "seyahat etmeyin" uyarısı yaptı. Bir başka şirket ise iletişim sistemlerindeki arıza nedeniyle trenlerin güvenli şekilde işletilemediğini bildirerek, herhangi bir tren veya yedek otobüs seferinin yapılmadığını ve yolcuların seyahatlerini ertelemeleri gerektiğini duyurdu.

Başka bir şirket de, Liverpool kentinin güneyinde bulunan Crewe bölgesindeki elektrik kesintisinin bazı seferlerde gecikme ve iptallere neden olduğunu, Crewe ile Liverpool arasında alternatif otobüs seferleri planlandığını bildirdi.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kuzeybatı İngiltere’de elektrik kesintisi nedeniyle tren seferleri iptal edilen veya gecikme yaşayan yolcular için üzgün olduğunu belirtti. Alexander, Network Rail’in sorunu çözmek için çalışmalarını sürdürdüğünü ve kendisinin de gelişmeler hakkında düzenli bilgilendirildiğini ifade etti.


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Başlıklar :İngiltereelektrikarızatrensefer
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