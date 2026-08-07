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Almanya'da hibrit saldırı alarmı

Almanya'da hibrit saldırı alarmı

Ahmet Özay
04:00, 07/08/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Almanya'da hibrit saldırı alarmı
Leipzig, Ukrayna'ya ait Antonov kargo uçaklarına ev sahipliği yapıyor

Almanya’nın kargo taşımacılık merkezi olan Leipzig Havalimanı patlayıcı yüklü bir drone saldırısı girişimine hedef oldu.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, olayın gelip geçici olmadığına dikkat çekerek, "Hibrit bir saldırıyla karşı karşıyayız" uyarısını yaptı. Dobrindt, "Yeni bir tehdit seviyesiyle karşı karşıyayız, hibrit bir saldırı senaryosu olduğunu söyleyebiliriz" dedi. Alman Bakan, "benzer saldırı girişimlerinin gelecekte de sadece havalimanlarıyla sınırlı kalmadan tekrarlanabileceği" uyarısını yaptı. Saksonya Eyaleti Kriminal Polis Dairesi'nin açıklamasına göre, 5 Ağustos gecesi yarısı bir havalimanı çalışanı, güney pisti yakınında konuşlu Ukrayna'ya ait Antonov kargo uçağı civarında, üzerinde niteliği belirsiz patlayıcı düzenek bulunan bir drone tespit etti. Alman Polisi'nden elde edinilen bilgiye göre uçuş trafiği saat 01.55'e kadar tamamen durduruldu. Bu esnada bazı kargo seferleri ile bir yolcu uçağı farklı havalimanlarına yönlendirildi. Havalimanın kuzey ve güney pistlerinde uçuş planlamaları durduruldu. Pistlerin kapalı olması nedeniyle inişini iptal eden bir DHL kargo uçağı, havalimanından yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta, 400 metre irtifadayken, belirlenemeyen ikinci bir uçan cisimle çarpıştı. Uçak, yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Hannover Havalimanı'na yönlendirildi. Yapılan incelemelerde uçağın burun kısmında hafif bir hasar tespit edildi. Yetkililer bu ikinci cismin de bir drone olup olmadığı hususunun henüz açıklığa kavuşturulamadığını bildirdi.

SUÇLAMALAR RUSYA’YA YÖNELDİ

Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Oleksii Makeiev, olayın arkasında Rusya'nın bulunabileceği şüphesini dile getirdi. Soruşturma Alman polisi ve NATO uzmanlarınca müştereken sürdürülüyor. Olay, Almanya'da son aylarda yoğunlaşan hibrit tehdit riskinin yeni bir halkası olarak değerlendiriliyor. Geçtiğimiz mart ayında İspanya'da ve Kuzey Ren-Vestfalya'da yapılan operasyonlarda, Ukrayna'ya keşif ve kamikaze dronu üreten Donaustahl şirketinin CEO'su Stefan Thumann'a yönelik bir suikast planı ortaya çıkarılmıştı. Alman güvenlik birimleri, Thumann'ın Bavyera'nın Straßkirchen kasabasındaki evinin aylarca gözetlendiğini tespit etmiş, Ukraynalı Serhii N. ve Romanyalı Alla S. adlı iki şüpheliyi yakalamıştı. Thumann halen koruma altında bulunuyor. Leipzig'in adının hibrit sabotaj vakalarına karışması da ilk kez değil: 20 Temmuz 2024'te, İngiltere'ye gidecek bir Alman DHL uçağına yüklenmeden kısa süre önce, içine titreşimli masaj yastığına gizlenmiş magnezyum bazlı yanıcı madde yerleştirilmiş bir paket Leipzig Havalimanı'nda alev almıştı.


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Başlıklar :AlmanyaLeipzigSaldırı
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