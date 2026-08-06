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Almanya’da aşırı sıcaklar nedeniyle Ren Nehri’nde kuraklık alarmı: Su seviyesinde tarihi düşüş yaşandı

Almanya’da aşırı sıcaklar nedeniyle Ren Nehri’nde kuraklık alarmı: Su seviyesinde tarihi düşüş yaşandı

22:07, 06/08/2026, Perşembe
IHA
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Almanya’da aşırı sıcaklar nedeniyle Ren Nehri’nde kuraklık alarmı: Su seviyesinde tarihi düşüş yaşandı
Çevre kuruluşları, nehrin yalnızca ticaret yolu olarak değil, aynı zamanda önemli bir ekosistem ve içme suyu kaynağı olarak korunması gerektiğini vurgulayarak, Almanya genelinde su kıtlığına karşı uzun vadeli bir ulusal plan hazırlanması çağrısında bulunuyor.

Almanya’da etkili olan aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle Ren Nehri’ndeki su seviyesi tarihi düşüş kaydederek Köln’de 66 santimetreye kadar geriledi. Su seviyesindeki bu düşüş, nehir taşımacılığında kapasitenin ciddi oranda azalmasına ve lojistik maliyetlerin artmasına yol açarken, feribot seferlerini, turizmi ve enerji üretimini de olumsuz etkiledi.

Almanya’da etkisini sürdüren sıcak hava dalgası nedeniyle Ren Nehri’ndeki su seviyesinde tarihi düşüş yaşandı. Köln kentinde nehirdeki su seviyesi kısa süreliğine 66 santimetreye kadar gerilerken uzmanlar, yağışların yetersiz kalması halinde yeni rekor düşük seviyelerin görülebileceği uyarısında bulundu.

Almanya’da haftalardır etkisini sürdüren sıcak hava dalgası ve yetersiz yağışlar, ülkenin en önemli su yolu olan Ren Nehri’nde su seviyesinin tarihi olarak düşük seviyelere inmesine neden oldu. Özellikle Köln, Düsseldorf ve Duisburg çevresindeki ölçüm istasyonlarında son yılların en düşük değerleri kaydedilirken, uzmanlar önümüzdeki günlerde beklenen sıcak havanın su seviyesini daha da düşürebileceği uyarısında bulundu. Köln’deki Ren Nehri ölçüm istasyonunda salı sabahı su seviyesi kısa süreliğine 66 santimetreye kadar gerileyerek şimdiye kadar kaydedilen en düşük seviyenin de altına indi. Bu değer, nehirdeki kuraklığın boyutunu ve su seviyesindeki hızlı değişime işaret ederken, uzmanlar yağışların yetersiz kalması halinde önümüzdeki günlerde yeni rekor düşük seviyelerin görülebileceği uyarısında bulunuyor.

Gemi seferleri olumsuz etkileniyor

Düşük su seviyesi özellikle nehirde seyreden yük gemilerini olumsuz etkiliyor. Nehirde sefer yapan yük gemileri, karaya oturma riskini azaltabilmek için normal taşıma kapasitelerinin yalnızca yüzde 25 ila 40’ı kadar yük alabiliyor. Bu nedenle aynı miktardaki yükün taşınabilmesi için daha fazla gemi seferi düzenleniyor. Artan sefer sayısı lojistik maliyetlerini yükseltirken, sanayi kuruluşlarının hammadde ve ürün sevkiyatlarında da gecikmelere neden oluyor. Alman taşımacılık sektörü temsilcileri, mevcut durumun tedarik zincirleri üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu ifade ediyor.

Kuraklığın etkileri yalnızca yük taşımacılığıyla sınırlı kalmıyor. Ren Nehri üzerindeki bazı feribot hatlarında seferler durdurulurken, bazı hatlarda ise yalnızca hafif araçların geçişine izin veriliyor. Turistik yolcu gemileri de birçok sefer iptalinden etkilenirken, düşük su seviyesi nedeniyle güzergahlarını değiştirmek veya bazı iskelelere uğramamak zorunda kalıyor.

Özellikle bazı feribot bağlantılarının tamamen askıya alındığı Rheinland-Pfalz eyaletinde de günlük yaşam olumsuz etkileniyor.

Düşü su seviyesinin enerji ve çevre alanındaki etkileri

Düşük su seviyesi enerji üretimini ve doğal yaşamı da tehdit ediyor. Ren Nehri’nden soğutma suyu kullanan bazı hidroelektrik tesisleri ile enerji santralleri tam kapasite çalışamaz hale gelirken, su sıcaklığındaki artış balıklar ve diğer su canlıları üzerinde baskı oluşturuyor. Çevre kuruluşları, nehrin yalnızca ticaret yolu olarak değil, aynı zamanda önemli bir ekosistem ve içme suyu kaynağı olarak korunması gerektiğini vurgulayarak, Almanya genelinde su kıtlığına karşı uzun vadeli bir ulusal plan hazırlanması çağrısında bulunuyor.


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Başlıklar :AlmanyaRen Nehrikuraklıksu seviyesidüşüş
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