Gülistan Doku soruşturmasında gizli tanık konuştu: 108 kişilik şema savcılığa sunuldu
Gülistan Doku’nun akıbetine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ailenin avukatı Ali Çimen, olayın örtbas edildiğini öne sürerek, bu durumla bağlantılı olduğunu iddia ettiği kişilerin yer aldığı 108 kişilik bir şemayı savcılığa sundu.
Tunceli’de 5 Ocak 2020’da kaybolan ve cinayete kurban gittiği değerlendirilen üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması Tunceli ve Erzurum savcılıkları tarafından yürütülüyor. Son olarak eski Vali Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel, Gülistan'ın telefonuna müdahale eden bilişim şirketinin sahibi ile aramalara katılan 2 dalgıcın da aralarında olduğu 12 kişi tutuklandı.
108 kişi mercek altında
Doku ailesinin avukatı Ali Çimen dosyanın organize bir şekilde örtbas edildiğini söyledi.
NTV'nin haberine göre avukat Çimen, savcılıklara dosyanın örtbas edilmesiyle bağlantılı olduklarını öne sürdüğü isimlerin yer aldığı 108 kişilik bir şema sundu.
Avukat Çimen "Bu 108 kişinin ilk 30'u örtbasta önemli görevler alan kişilerdi. Şimdilik 19 kişi hakkında işlem yapılmış oldu. Benim kanaatim bu soruşturmanın daha da yayılarak devam edeceği yönünde." dedi.
Bir gizli tanık daha konuştu
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki görev değişikliği ve Adalet Bakanı Akın Gürlek’in göreve gelmesinin ardından dosyanın yeniden hız kazandığına dikkat çeken Ali Çimen şöyle devam etti:
Tutuklu sayısı 28'e yükseldi
Soruşturmada Gülistan Doku kaybolduğu dönemde Tunceli'de görev yapan eski vali Tuncay Sonel, baş şüpheli oğlu Mustafa Türkay Sonel, eşi Handan Sonel ile birlikte Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir'in de aralarında olduğu 28 kişi tutuklandı. Tutuklanan kişiler arasında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, başpolis ve polis memurları da yer alıyor.
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