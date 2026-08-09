Gülistan Doku soruşturmasında gizli tanık konuştu: 108 kişilik şema savcılığa sunuldu

Türkiye’nin vicdanını yaralayan Gülistan Doku dosyasında soruşturma her geçen gün daha da derinleşiyor.

Tunceli’de 5 Ocak 2020’da kaybolan ve cinayete kurban gittiği değerlendirilen üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması Tunceli ve Erzurum savcılıkları tarafından yürütülüyor. Son olarak eski Vali Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel, Gülistan'ın telefonuna müdahale eden bilişim şirketinin sahibi ile aramalara katılan 2 dalgıcın da aralarında olduğu 12 kişi tutuklandı.

108 kişi mercek altında

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen dosyanın organize bir şekilde örtbas edildiğini söyledi.

NTV'nin haberine göre avukat Çimen, savcılıklara dosyanın örtbas edilmesiyle bağlantılı olduklarını öne sürdüğü isimlerin yer aldığı 108 kişilik bir şema sundu.

Avukat Çimen "Bu 108 kişinin ilk 30'u örtbasta önemli görevler alan kişilerdi. Şimdilik 19 kişi hakkında işlem yapılmış oldu. Benim kanaatim bu soruşturmanın daha da yayılarak devam edeceği yönünde." dedi.

Bir gizli tanık daha konuştu

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki görev değişikliği ve Adalet Bakanı Akın Gürlek’in göreve gelmesinin ardından dosyanın yeniden hız kazandığına dikkat çeken Ali Çimen şöyle devam etti:

"Son olarak bir gizli tanık daha geldi "Duman". Onun anlatımlarıyla birlikte korucubaşı da tutuklandı. Ve ona sorulan sorularda Gülistan'ın yeriyle ilgili bir bilginin netleştiği, yani gizli tanık "Şubat"ın verdiği bilgiler “Duman”ın ifadeleriyle de örtüşüyor."

Tutuklu sayısı 28'e yükseldi

Soruşturmada Gülistan Doku kaybolduğu dönemde Tunceli'de görev yapan eski vali Tuncay Sonel, baş şüpheli oğlu Mustafa Türkay Sonel, eşi Handan Sonel ile birlikte Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir'in de aralarında olduğu 28 kişi tutuklandı. Tutuklanan kişiler arasında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, başpolis ve polis memurları da yer alıyor.

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