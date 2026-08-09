Ankara’da drift operasyonu: 11 gözaltı

Camide akılalmaz hırsızlık: Otomobil parası biriktiren talihsiz adam namaz kılarken soyuldu

İstanbul Fatih'teki tarihi Gazi Atik Ali Paşa Camii’nde öğle namazını eda eden 38 yaşındaki İshak Yılmaz, hayatının şokunu yaşadı. Otomobil almak amacıyla Kapalıçarşı'da bozdurmak üzere yanında taşıdığı ve toplam değeri 450 bin lirayı bulan altın ve nakit paranın bulunduğu çanta, namaz kıldığı esnada pişkin bir hırsız tarafından çalındı. Hırsızlık anları caminin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.