Emekli olduktan sonra başladı: 163 ülkenin parasını biriktirdi, şimdi tek bir hedefi var

Koleksiyonerliğin sınırı bulunmadığını anlatan Yılmaz, dünyada bugüne kadar basılan tüm paralara ulaşmanın hem maddi açıdan hem de bulunabilirlik bakımından oldukça güç olduğunu vurguladı.





Yılmaz, imkanları ölçüsünde koleksiyonuna hem tedavüldeki hem de tedavülden kaldırılmış paraları eklemeye çalıştığını belirtti.





Paraların yalnızca ekonomik bir araç olmadığını, basıldıkları dönemin tarihine ve kültürüne ilişkin izler de taşıdığını ifade eden Yılmaz, üzerlerindeki resim, yazı ve sembollerin ilgisini çektiğini anlattı.