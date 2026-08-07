Sınırda dev operasyon: Kamyonetten 500 bin euro değerinde altın ve sigara çıktı

Minibüsle motosiklet çarpıştı: Kaza anı kask kamerasında

Edirne'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.