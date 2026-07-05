Bir yaşındaki Firuz otomobilde mahsur kaldı: İtfaiye seferber oldu

Kendi çabalarıyla kapıyı açtırmaya çalışan aile üyeleri başarılı olamadı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese itfaiye ekibi sevk edildi. Ekip, aracın kapısını zarar vermeden açmaya çalıştı. Bu sırada ağlayan Firuz'u, baba Şefik G., dedesi ve amcaları sakinleştirmeye çalıştı.