ALTIN FİYATLARI SON DURUM 4 TEMMUZ: Bugün altın fiyatları ne kadar? Kapalıçarşı gram - çeyrek altın fiyatları

Altın piyasasında haftanın son işlem gününde yükseliş eğilimi öne çıktı. Küresel piyasalardaki gelişmeler, döviz kurundaki hareketlilik ve yatırımcı talebinin etkisiyle değer kazanan altın fiyatları, yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Gram altın 4 Temmuz itibarıyla 6 bin 276 lira seviyelerinde işlem görürken, çeyrek, yarım, tam ve ons altındaki son fiyatlar da merak konusu oldu. İşte güncel altın fiyatlarında son durum...

1 /4 Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın, haftayı yükselişle kapatmaya hazırlanıyor. Haftanın son işlem gününde yukarı yönlü hareketini sürdüren gram altın, 6 bin 276 lira seviyesine ulaşırken, gözler çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını ve ons altındaki anlık fiyatlara çevrildi. Piyasalardaki son gelişmeler doğrultusunda güncel altın fiyatları yakından takip ediliyor.

2 /4 4 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI GRAM ALTIN FİYATI ALIŞ: 6.276,76 TL SATIŞ: 6.277,78 TL ÇEYREK ALTIN FİYATI ALIŞ: 10.055,28 TL SATIŞ: 10.285,12 TL

3 /4 YARIM ALTIN FİYATI ALIŞ: 20.047,72 TL SATIŞ: 20.570,24 TL TAM ALTIN FİYATI ALIŞ: 40.839,00 TL SATIŞ: 41.223,00 TL