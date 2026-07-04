ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI SON DURUM: 2026 asgari ücret Temmuz ayında artacak mı, ara zam var mı?

Temmuz ayı maaş zamlarının kesinleşmesinin ardından milyonlarca asgari ücretli çalışanın gözü bu kez ara zam ihtimaline çevrildi. Memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısında alacağı maaş artışlarının netleşmesi, asgari ücrette de yeni bir düzenleme beklentisini yeniden gündeme taşıdı. Özellikle yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri nedeniyle çalışanlar, hükümetten gelecek olası bir ara zam kararını yakından takip ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ekonomi yönetiminden yapılacak açıklamalar merak edilirken, "Temmuz ayında asgari ücrete ikinci zam yapılacak mı?" sorusu kamuoyunda en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.
Milyonlarca çalışan için temmuz ayında en çok merak edilen konuların başında asgari ücrete ara zam geliyor. TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte memur ve emeklilerin maaş artışları kesinleşirken, gözler asgari ücret cephesine çevrildi. Yılbaşında belirlenen ücretin ikinci kez güncellenip güncellenmeyeceği tartışılırken, çalışanlar olası bir zam kararına ilişkin hükümetten gelecek açıklamaları bekliyor. Geçmiş yıllarda uygulanan ara zam örnekleri yeniden gündeme gelirken, 2026 yılı için nasıl bir yol izleneceği merak ediliyor.
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?
Edinilen son bilgilere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ekonomi kurmaylarının gündeminde Temmuz ayında asgari ücrete yönelik ek bir artış yapılması fikri bulunmuyor ve bu konuda yürütülen hiçbir resmi çalışma söz konusu değil. Ekonomi çevreleri, asgari ücret düzenlemelerinin artık pandemideki gibi yılda iki kez değil, mevzuata uygun olarak yılda sadece bir kez yapılacağını ifade ediyor.
Bu bağlamda olağanüstü bir yasal düzenleme veya ani bir politika değişikliği gerçekleşmediği müddetçe, mevcut 28 bin 75 TL'lik net asgari ücret tutarı Aralık ayındaki komisyon toplantılarına kadar aynen geçerliliğini koruyacak ve yeni bir artış ancak Ocak 2027 döneminde yürürlüğe girecek.
2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?
Yeni yılda brüt 33 bin 30 lira, net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlenen asgari ücretin işverene aylık maliyeti 40 bin 874 lira 63 kuruş oldu.
Brüt asgari ücrete, 7 bin 184 lira 3 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 660 lira 60 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 40 bin 874 lira 63 kuruş oldu. Yeni asgari ücret rakamıyla devletin her bir asgari ücretli için işverenlere verdiği asgari ücret desteği de 1000 liradan 1270 liraya çıkarıldı.