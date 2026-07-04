ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI SON DURUM: 2026 asgari ücret Temmuz ayında artacak mı, ara zam var mı?

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?

Edinilen son bilgilere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ekonomi kurmaylarının gündeminde Temmuz ayında asgari ücrete yönelik ek bir artış yapılması fikri bulunmuyor ve bu konuda yürütülen hiçbir resmi çalışma söz konusu değil. Ekonomi çevreleri, asgari ücret düzenlemelerinin artık pandemideki gibi yılda iki kez değil, mevzuata uygun olarak yılda sadece bir kez yapılacağını ifade ediyor.