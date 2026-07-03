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DUL VE YETİM MAAŞI TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA 2026: Ölüm aylığı ne kadar olacak? Dul ve yetim maaşı kaç TL olacak?

DUL VE YETİM MAAŞI TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA 2026: Ölüm aylığı ne kadar olacak? Dul ve yetim maaşı kaç TL olacak?

10:433/07/2026, Cuma
G: 3/07/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte temmuz ayında uygulanacak maaş ve sosyal yardım artışları da kesinleşti. Memur ve emekli maaşlarının yanı sıra kira artış oranı da netleşirken, memur maaş katsayısına bağlı olarak hesaplanan birçok sosyal destek ödemesi yeniden belirlendi. 65 yaş aylığı, engelli aylıkları, evde bakım yardımı, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri ve diğer yardım kalemlerinde uygulanacak yeni tutarlar milyonlarca hak sahibi tarafından yakından takip ediliyor.

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte temmuz ayında geçerli olacak yeni zam tablosu ortaya çıktı. TÜİK verileri doğrultusunda memur ve emekli maaşları güncellenirken, kira artış oranı da kesinleşti. Memur maaş katsayısındaki artışın ardından 65 yaş aylığı, engelli maaşı, evde bakım desteği ve çeşitli sosyal yardım ödemeleri de yeniden hesaplandı. Milyonlarca vatandaş şimdi zamlı destek ödemelerinin ne kadar olduğunu ve yeni tutarların ne zaman hesaplara yatırılacağını araştırıyor.

65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur maaş katsayısı güncellendi ve 65 yaş aylığı da yeniden belirlendi. Güncel ödeme tutarı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda hak sahiplerine ödenecek.

65 YAŞ AYLIĞI 2026 OCAK AYINDA NE KADARDI?

2026 yılının Ocak ayında yapılan düzenleme sonrasında 65 yaş aylığı (yaşlılık maaşı) 6.393 TL olarak uygulanıyordu. Temmuz dönemiyle birlikte memur maaş katsayısındaki artış doğrultusunda bu tutar yeniden güncellendi.

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