SSK, BAĞ-KUR EMEKLİYE TEMMUZ ZAMMI 2026: Emeklinin temmuz maaş zammı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkına göre SGK 4A, 4B, 4C emekli maaş zammı

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin aylardır beklediği temmuz maaş zammı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte kesinleşti. Böylece yılın ilk altı aylık enflasyon oranı doğrultusunda kök emekli aylıklarına uygulanacak zam netlik kazanırken, milyonlarca emekli yeni maaşını hesaplamaya başladı. Zam oranının açıklanmasının ardından gözler bu kez en düşük emekli aylığına çevrildi. Hükümetin taban aylıkta yeni bir artış için hazırlık yaptığı belirtilirken, düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ele alınması bekleniyor. Kök maaşı düşük olduğu için en düşük emekli aylığını alan vatandaşlar ise yeni taban maaşın kaç liraya yükseleceğini, düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceğini ve zam farklarının hesaplara hangi tarihte yatırılacağını yakından takip ediyor.

1 /6 Temmuz ayı emekli maaşı zammında beklenen tablo ortaya çıktı. TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı altı aylık zam oranı kesinleşirken, kök maaşlara uygulanacak artış da resmiyet kazandı. Ancak milyonlarca emekli için süreç bununla sınırlı kalmıyor. Özellikle en düşük emekli aylığı alan vatandaşlar, taban maaşta yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Ekonomi yönetiminin en düşük emekli aylığı konusunda hazırlıklarını sürdürdüğü belirtilirken, gözler Meclis'te atılacak adımlara çevrildi. Emekliler hem zamlı kök maaşlarını hem de yeni taban aylığın kaç liraya çıkarılacağını araştırmayı sürdürüyor.

2 /6 Emekli zammı kesinleşti! SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 17,76 zam alacak: En düşük maaşta yeni hesap ortaya çıktı Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin merakla beklediği temmuz zammı netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyonunu açıklamasıyla birlikte yılın ilk 6 aylık enflasyon oranı yüzde 17,76 olarak gerçekleşti. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına yapılacak zam oranı da kesinleşmiş oldu.

3 /6 6 aylık enflasyon yüzde 17,76 oldu TÜİK verilerine göre ocak ayında yüzde 4,84, şubat ayında yüzde 2,96, mart ayında yüzde 1,94, nisan ayında yüzde 4,18, mayıs ayında yüzde 1,71 ve haziran ayında yüzde 0,99 enflasyon gerçekleşti. Böylece ocak-haziran dönemindeki kümülatif enflasyon yüzde 17,76 oldu. İlk 5 aylık dönemde kesinleşen yüzde 16,61'lik artışa haziran ayı verisinin de eklenmesiyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı yüzde 17,76 olarak kesinleşti.

4 /6 Zam kök aylıklara ve ek ödemelere yansıyacak Temmuz zammı emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Kök aylıktaki artışla birlikte yüzde 4 veya yüzde 5 oranındaki ek ödeme tutarları da otomatik olarak yükselecek. Emeklilerin banka hesaplarına yatırılan toplam aylık tutarı da buna göre yeniden hesaplanacak.

5 /6 En düşük emekli maaşı için gözler Meclis'te Mevcut uygulamada en düşük emekli aylığı 20 bin TL olarak ödeniyor. Bu tutarın artırılması için yasal düzenleme gerekiyor. En düşük emekli aylığında da 6 aylık enflasyon oranının esas alınması halinde taban aylığın 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Ancak bu artışın yürürlüğe girmesi için TBMM'de yasal düzenlemenin kabul edilmesi gerekiyor.