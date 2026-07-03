EYT'li emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu 2026? Temmuz zammıyla EYT'li emekli maaşı değişti mi?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin merakla beklediği temmuz ayı maaş zammı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon verileriyle kesinleşti. Ocak-haziran dönemine ilişkin 6 aylık enflasyon oranının netleşmesiyle birlikte emeklilerin alacağı zam oranı da resmiyet kazandı. Zam oranının açıklanmasının ardından emekliler yeni maaşlarını hesaplamaya başlarken, kök aylıklara yansıyacak artış ve en düşük emekli aylığına yönelik düzenleme de gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.
Temmuz ayı emekli maaşı zammında bekleyiş sona erdi. TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yılın ikinci yarısında alacağı maaş artışı kesinleşti. Altı aylık enflasyon farkının belli olmasıyla milyonlarca emekli zamlı maaş hesaplamalarına yönelirken, farklı maaş tutarlarına göre oluşan yeni aylıklar da yeniden hesaplandı.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
Memur ve memur emeklisinin zam oranı yüzde 13,52 olurken SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı yüzde 17,76 oldu.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI
En düşük emekli maaşında Meclis düzenlemesi sonrası yüzde 17,76'lık artışlar 23 bin 552 TL'ye yükselmesi bekleniyor.
EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI
En düşük memur emeklisi aylığı 31,527 TL'ye çıktı.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI
En düşük memur maaşı 70 bin 258 TL'ye çıktı.