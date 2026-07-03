Emekliye ek zam son dakika var mı, olacak mı? Emekliye ek zam açıklaması geldi mi?

Temmuz ayında milyonlarca emeklinin alacağı maaş zammı için geri sayım sürerken, gözler Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisine çevrildi. Açıklanacak son veriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık enflasyon zammı kesinleşirken, memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı da netlik kazanacak. İlk 5 aylık verilere göre emekliler önemli bir artışı şimdiden garantilerken, en düşük emekli aylığına yönelik olası düzenlemeler ve ek zam beklentileri de gündemdeki yerini koruyor. Milyonlarca emekli ise "Ek zam yapılacak mı?", "Seyyanen artış gündemde mi?" ve "Temmuz maaşları ne kadar olacak?" sorularına yanıt arıyor.

1 /4 SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin temmuz ayında alacağı maaş artışını belirleyecek kritik süreçte sona yaklaşıldı. TÜİK tarafından açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte yılın ilk 6 aylık enflasyon oranı kesinleşecek ve emekli maaşlarına uygulanacak zam oranı resmiyet kazanacak. İlk beş aylık enflasyon verileri doğrultusunda oluşan zam oranı son veriyle birlikte netleşirken, en düşük emekli aylığına yönelik olası düzenlemeler, ek zam beklentileri ve seyyanen artış iddiaları da milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor.

2 /4 TEMMUZ AYINDA HANGİ KALEMLERDE ARTIŞ OLACAK? Haziran enflasyonuyla birlikte 6 aylık enflasyon oranı netleşirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına bu oran doğrudan yansıyacak. Memur ve memur emeklileri ise enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşmeden gelen zammı da alacak. Sosyal yardımlar da aynı şekilde memur maaş artışına paralel olarak yükseltilerek hak sahiplerine ödenecek.

3 /4 6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK? Mayıs ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla 5 aylık enflasyon oranı netleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için kümülatif artış yüzde 16,61 seviyesinde gerçekleşirken, memurlar ile memur emeklileri için bu oran yüzde 12,41 olarak hesaplandı. Uzman tahminlerine göre ise Haziran enflasyonuyla tamamlanacak 6 aylık süreçte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammının yüzde 18-19 bandında, memur ve memur emeklilerinin zam oranının da yüzde 14-15 civarında olması bekleniyor.