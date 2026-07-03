Emekli zamlı maaş ödeme takvimi açıklandı! Temmuz 2026 zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Tahsis numarası 1,2,3,4,5,6,7,8,9 olanlar

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin aylardır beklediği temmuz ayı maaş zammı, haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kesinleşti. Zamlı maaşların belli olmasının ardından bu kez gözler ödeme takvimine çevrildi. Emekliler, artışlı aylıkların hesaplara hangi tarihlerde yatırılacağını araştırırken, tahsis numarasına göre yapılacak ödemelerin takvimi de gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.
Temmuz ayında uygulanacak emekli maaşı artışı resmiyet kazanırken, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi zamlı aylıklarını ne zaman alacağını merak ediyor. Haziran ayı enflasyon verileriyle kesinleşen zam oranının ardından ödeme süreci de yakından takip edilmeye başlandı. Tahsis numarasına göre gerçekleştirilecek maaş ödemeleri ve zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarihler emeklilerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor.
Haziran ayı enflasyon rakamlarının kesinleşmesiyle birlikte, 2026 yılının ikinci yarısında milyonlarca emeklinin cebine girecek zamlı maaşların ödeme takvimi de belli oldu. SGK, maaşların banka şubelerinde ve ATM'lerde yoğunluk yaratmadan, düzenli bir şekilde hesaplara geçmesi için her dönem olduğu gibi bu ay da tahsis numarasına dayalı kademeli bir ödeme planı uygulamaya koyuyor.
İşte emeklilerin merakla beklediği zamlı maaşların yatacağı o tarihler
SSK (4A) emeklileri için ödeme takvimi
SSK emeklilerinin maaş ödemeleri her ay olduğu gibi ayın 17'si ile 26'sı arasında gerçekleştirilecek.
Son rakamı 9 olanlar: 17 Temmuz
Son rakamı 7 olanlar: 18 Temmuz
Son rakamı 5 olanlar: 19 Temmuz
Son rakamı 3 olanlar: 20 Temmuz
Son rakamı 1 olanlar: 21 Temmuz
Son rakamı 8 olanlar: 22 Temmuz
Son rakamı 6 olanlar: 23 Temmuz
Son rakamı 4 olanlar: 24 Temmuz
Son rakamı 2 olanlar: 25 Temmuz
Son rakamı 0 olanlar: 26 Temmuz
Bağ-Kur (4B) emeklileri için ödeme takvimi
Bağ-Kur kapsamında aylık alan emekliler için ise ödemeler ayın 25'i ile 28'i arasında hesaplara yatırılacak. Tahsis numarasına göre belirlenen bu takvime göre, 0 ve 2 ile biten numaralar için son ödeme günü ayın 28'i olarak uygulanmaktadır.