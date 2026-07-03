EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2026 SON DAKİKA: SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emeklinin beklediği temmuz zammı kesinleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına uygulanacak 6 aylık enflasyon artışı netleşirken, gözler bu kez en düşük emekli aylığına çevrildi. Kök maaşlara yapılacak artışın yanı sıra taban aylıkta yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı da yakından takip ediliyor. Emekliler ise "En düşük emekli maaşı kaç TL oldu?", "Kim ne kadar maaş alacak?" ve "Zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak?" sorularına yanıt arıyor.

1 /4 Temmuz ayı emekli maaşı zammının belli olmasının ardından en çok merak edilen başlıkların başında en düşük emekli aylığı geldi. TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyon verisiyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı kesinleşirken, taban emekli aylığında uygulanacak yeni tutar da gündemin odağına yerleşti. Milyonlarca emekli, kök maaşına göre alacağı yeni aylığı ve en düşük emekli maaşında yapılacak olası düzenlemeyi yakından takip ediyor.

2 /4 TÜİK 6 AYLIK ENFLASYON FARKI AÇIKLANDI! TÜİK tarafından bugün saat 10.00'da açıklanan Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte belli oldu. Enflasyon oranları doğrultusunda güncel zam hesaplamasını birazdan sizlerle paylaşacağız.

3 /4 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU? En düşük emekli maaşı yasal düzenlemeyle belirlendiği için enflasyon farkı sonrası en düşük emekli maaşı değişmiyor. Ancak geçmiş yıllardaki tecrübeler göz önüne alındığında genellikle enflasyon kararı sonrası TBMM'de yapılan düzenlemeyle en düşük emekli maaşı zamlanıyor. Olası bir gelişme olduğunda sizlerle paylaşacağız.