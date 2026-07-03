HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI SON DAKİKA 2026: Haziran enflasyonu açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisi öncesinde milyonlarca memur, emekli, işçi, ev sahibi ve kiracının heyecanlı bekleyişi sürüyor. Açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarıyla birlikte yılın ilk 6 aylık enflasyon oranı kesinleşecek; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı, memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammı netlik kazanacak. Aynı zamanda temmuz ayı kira artış oranı ve birçok sosyal yardım ödemesinde uygulanacak yeni artışlar da bu veriler doğrultusunda belirlenecek. Ekonomi çevreleri ve piyasa temsilcileri TÜİK'in açıklayacağı kritik rakamlara odaklanırken, milyonlarca vatandaş "Haziran ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?", "TÜİK verileri saat kaçta yayımlanacak?" ve "Temmuz zamları ne kadar olacak?" sorularına yanıt arıyor.

1 /3 Temmuz ayında uygulanacak maaş zamları için belirleyici olacak haziran ayı enflasyon verisi öncesinde geri sayım sona yaklaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi ile birlikte memur ve emekli maaşlarında uygulanacak artış oranları kesinleşirken, kira artış oranı ve birçok sosyal ödeme kalemi de yeniden hesaplanacak. İlk beş aylık enflasyon verileri zam hesaplarında önemli ölçüde tabloyu ortaya koyarken, son veriyle birlikte tüm hesaplamalar resmiyet kazanacak. Milyonlarca vatandaş ise kritik açıklamanın yapılacağı tarih ve saati araştırmayı sürdürüyor.

2 /3 HAZİRAN ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Türkiye İstatistik Kurumu tarafından haziran ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi verileri 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak. Haziran enflasyon rakamlarının duyurulmasıyla birlikte aylık ve yıllık enflasyon oranları netleşirken, 2026 yılının ilk altı aylık enflasyon verisi de tamamlanmış olacak. Aynı açıklamayla birlikte memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı kesin zam oranları da belli hale gelecek.