SED yardımı ödemesi Temmuz 2026 ücreti belli oldu! Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesi 2026 ne kadar, kaç TL oldu?

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Aile yanında bakımı yapılan tam bağımlı bireyler için ödenen evde bakım yardımı da Temmuz zammıyla birlikte yükseldi. Buna göre evde bakım maaşı 13.878 TL'den 15.756 TL'ye çıktı. Destekten yararlanan hak sahipleri, yeni tutarları Temmuz ayından itibaren almaya başlayacak.