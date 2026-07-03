6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Emekli ve memur maaşı enflasyon farkı belli oldu mu?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte milyonlarca memur ve emekli için beklenen zam tablosu netleşti. Böylece 2026 yılının ilk altı aylık enflasyon oranı kesinleşirken, memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ise maaş artış oranı belli oldu. Açıklanan rakamların ardından zamlı maaş hesaplamaları yeniden yapılırken, kamu çalışanları ve emekliler yeni maaşlarını, oluşan enflasyon farkını ve ödeme takvimini araştırmaya başladı.
Milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği kritik gün geride kaldı. TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte yılın ilk altı aylık enflasyon farkı kesinleşti ve temmuz ayında uygulanacak maaş artışları resmiyet kazandı. Memur maaşlarına toplu sözleşme zammına ek enflasyon farkı yansırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise altı aylık TÜFE oranı kadar zam almaya hak kazandı. Gözler şimdi zamlı maaş tabloları ve yeni ödeme tutarlarına çevrildi.
6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, haziran ayında enflasyon aylık yüzde 0,99 olarak açıklandı. Buna göre; Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 4,84, şubat ayı için 2,96, mart ayı için 1,94, nisan ayı için 4,18, mayıs için 1,71 ve haziran ayı için 0,99 yani toplamda 17,76 enflasyon toplamını şimdiden hak etmiş oldu. Böylelikle haziran ayında oluşan enflasyon farkı yüzde 6,09 oldu.
2026 SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ TEMMUZDA NE KADAR ZAM ALACAK?
SGK ve Bağ-Kur emeklileri haziran ayı verisinin 0,99 olarak açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon toplamda yüzde 17,76 oldu. Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri haziran ayında yüzde 17,76 zammı hak etmiş oldu.
Yapılacak bu zam Temmuz 2026'daki maaşlara yansıyacağı için 6 ayın toplamı birikimli olarak hesaplanacak. Böylelikle emekliler temmuz ayı maaş döneminde zamlı maaşlarına kavuşacak.