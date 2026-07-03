POLİS MAAŞI NE KADAR OLDU? 2026 Temmuz zammı ile polis maaşları kaç lira olacak? Polis maaşı zammı hesaplama...

Temmuz ayında kamu çalışanlarının alacağı maaş zammı için kritik geri sayım sürerken, polis memurları da yeni maaşlarını belirleyecek enflasyon verisini bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Temmuz'da açıklayacağı haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte memur maaşlarına uygulanacak enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı kesinleşecek. Böylece emniyet teşkilatında görev yapan polis memurlarının maaşları da yeni zam oranına göre yeniden hesaplanacak. İlk 5 aylık enflasyon verileri doğrultusunda oluşan zam tablosu son veriyle birlikte tamamlanırken, polisler ve aileleri "Temmuz zammı sonrası polis maaşı ne kadar olacak?", "En düşük polis maaşı kaç TL'ye yükselecek?" ve "Polis maaşına yüzde kaç zam gelecek?" sorularına yanıt arıyor.

1 /4 Milyonlarca memurla birlikte emniyet teşkilatında görev yapan polis memurları da temmuz ayında uygulanacak maaş artışı için gözünü TÜİK'in açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisine çevirdi. Açıklanacak son veriyle birlikte yılın ilk altı aylık enflasyon oranı kesinleşecek, memurlara verilecek enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı da netlik kazanacak. İlk beş aylık verilere göre oluşan zam oranı polis maaşlarına ilişkin tahmini hesaplamaları şekillendirirken, son enflasyon rakamının ardından yeni maaşlar kesinleşmiş olacak. Özellikle en düşük polis maaşı ile kıdem ve dereceye göre oluşacak yeni ücretler merakla bekleniyor.

2 /4 POLİS VE BAŞKOMİSER MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK? Eğer haziran enflasyonu yüzde 1,36 olarak açıklanırsa öngörülen maaşlar şu şekilde olacak Polis memuru 8/1: 81 bin 617 TL’den 92 bin 994 TL’ye yükselecek. Başkomiser 3/1: 89 bin 214 TL’den 101 bin 650 TL’ye yükselecek. Not: Bu tutarlar, haziran ayı enflasyon rakamları beklentisine göre yapılan hesaplamalardır. Nihai rakamlar, TÜİK tarafından açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamları ile belli olacak.

3 /4 5 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 16,61 OLDU Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayı enflasyon belirtilerinin açıklanmasıyla 2026'nın ilk beş aylık döneminde kümülatif enflasyon yüzde 16,61 olarak kaydedildi. Bu oran, emeklilerin beş aylık dönem itibarıyla oluşan zam oranını gösteriyor. Altı aylık oran ise, haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belli olacak.