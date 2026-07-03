Sosyal yardım ödemelerinde tablo değişti: 2026 Memur zammı ile yeni maaşlar... Engelli maaşı, evde bakım parası, 65 yaş aylığı, dul ve yetim aylığı

Temmuz ayında açıklanacak haziran ayı enflasyon verisi yalnızca memur ve emekli maaşlarını değil, milyonlarca hak sahibine ödenen sosyal yardım tutarlarını da doğrudan etkileyecek. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı 6 aylık enflasyon oranıyla birlikte yaşlılık aylığı, engelli aylığı, evde bakım yardımı, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri ile dul ve yetim aylıklarında uygulanacak yeni artış oranları kesinleşecek. İlk beş aylık enflasyon verileri doğrultusunda önemli bir artış oluşurken, haziran ayı rakamlarının eklenmesiyle birlikte zamlı ödeme tutarları da netlik kazanacak. Milyonlarca hak sahibi ise "Sosyal yardım ödemeleri ne kadar artacak?", "SED ve engelli aylıkları kaç TL olacak?" ve "Zamlı ödemeler ne zaman hesaplara yatırılacak?" sorularına yanıt arıyor.

1 /5 Temmuz ayı zam dönemi yaklaşırken gözler yalnızca memur ve emekli maaşlarına değil, sosyal yardım ödemelerine de çevrildi. TÜİK'in açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisinin ardından yaşlılık aylığı, engelli aylığı, dul ve yetim aylıkları ile Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinde uygulanacak yeni artış oranları belli olacak. İlk beş aylık enflasyon verileri doğrultusunda oluşan zam beklentisi son veriyle birlikte kesinleşirken, milyonlarca hak sahibi temmuz ayında hesaplarına yatırılacak yeni ödeme tutarlarını merak ediyor.

2 /5 İLK 5 AYLIK ENFLASYON VERİLERİ BELLİ OLDU TÜİK verilerine göre mayıs ayında aylık enflasyon yüzde 1,71, yıllık enflasyon ise yüzde 32,61 olarak gerçekleşti. Böylece yılın ilk beş ayındaki kümülatif enflasyon yüzde 16,61 seviyesine ulaştı. Bu tabloya göre; SSK ve Bağ-Kur emeklileri için oluşan zam oranı şimdiden yüzde 16,61 oldu. Memur ve memur emeklilerinde ise yüzde 5,05 enflasyon farkı oluştu. Toplu sözleşme zammıyla birlikte temmuz ayı artışının yaklaşık yüzde 12,41 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu oran, memur maaş katsayısına bağlı olarak hesaplanan çok sayıda sosyal yardım ödemesine de yansıyacak.

3 /5 6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ ZAM ORANINI ARTIRABİLİR Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Piyasa Katılımcıları Anketi'nde haziran ayı enflasyonunun yüzde 1,52 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde; 6 aylık enflasyon yüzde 18,38, memur enflasyon farkı yüzde 6,65, memur ve memur emeklilerine uygulanacak toplam zam ise yaklaşık yüzde 14,11 düzeyine çıkması tahmin ediliyor. Kesin zam oranı, bugün saat 10.00'da haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından netleşecek.

4 /5 TEMMUZDA SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK? Evde bakım yardımı, engelli aylıkları, çocuk yardımları, dul ve 65 yaş aylığı ile Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri memur maaş katsayısına bağlı olarak artırılıyor. Temmuz ayında uygulanacak memur zam oranı kesinleşmesiyle sosyal yardım ödemelerinin yeni tutarları da resmiyet kazanacak.