20.000 - 21.000 - 24.000 - 27.000 - 30.000 TL maaş alana ne kadar zam geldi? Yüzde 17,76 ile SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı hesaplama ekranı

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği temmuz zammı Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon verileriyle kesinleşti. Böylece yılın ilk altı aylık enflasyon oranı netleşirken, emekli maaşlarına uygulanacak zam oranı da resmiyet kazandı. Zam oranının belli olmasıyla birlikte 20 bin, 25 bin, 30 bin ve farklı tutarlarda maaş alan emeklilerin yeni aylıkları yeniden hesaplandı. Emeklilerin gündeminde şimdi zamlı maaş tablosu ve yeni ödeme tutarları yer alıyor.
Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emekli için beklenen tablo ortaya çıktı. TÜİK verileri doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine uygulanacak altı aylık zam oranı kesinleşirken, kök aylıklara yansıyacak artış da belli oldu. Özellikle 20 bin TL ve üzeri maaş alan emekliler, yeni maaşlarının kaç liraya yükseleceğini araştırırken zamlı emekli maaşı hesaplama tabloları da yeniden güncellendi.
EMEKLİ ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?
Emekliler ve memurlar için yılda iki kez artış yapılıyor. Bu artışlarda 6 aylık enflasyon verileri belirleyici oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alırken memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme oranları kullanılıyor. Buna ilaveten de üzerinde oluşan enflasyon farkı ekleniyor.
EMEKLİ MAAŞI OCAKTA NE KADAR OLDU?
SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) zam oranı ocak ayında yüzde 12,19 olurken Memur ve Emekli Sandığı (4C) zam oranı yüzde 18,60 şeklinde hesaplandı. En düşük emekli aylığı ise 20.000 lira oldu.
TEMMUZ ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE'deki değişim 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,99 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,76 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,11 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,03 artış olarak gerçekleşti.
EMEKLİYE ZAM SÜRECİNDE 6 AYLIK ENFLASYON BELLİ OLDU
Toplam enflasyon: %17.76
6 aylık enflasyon farkı: %6.09
Toplu sözleşme zammı: %7
Kümülatif zam: %13.52
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA DÜZENLEME
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz günlerde en düşük emekli maaşına düzenleme yapılacağına yönelik açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Işıkhan, en düşük emekli aylığında yapılacak artışa ilişkin, "3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclis'inde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır. İnşallah hayırlı olur" diye konuştu.