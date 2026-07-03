65 YAŞ AYLIĞI TEMMUZ MAAŞI: 65 Yaş aylığı zammı ne kadar, ne zaman açıklanacak? 2026 Temmuz ayında yaşlılık maaşı kaç TL olur?

Temmuz ayının ilk günlerinde milyonlarca vatandaşı ilgilendiren zamlı ödeme tablosu netleşti. TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyon verileri sonrasında memur ve emekli maaşları yeniden belirlenirken, kira artış oranı da belli oldu. Bununla birlikte memur maaş katsayısına bağlı olarak hesaplanan 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım yardımı ve diğer sosyal destek ödemeleri de artırıldı. Yeni rakamların açıklanmasıyla birlikte hak sahipleri güncel ödeme tutarlarını araştırmaya başladı.

1 /3 Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım hak sahibinin beklediği kritik süreç tamamlandı. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte maaş zamları, kira artış oranı ve memur maaş katsayısına bağlı birçok ödeme kalemi yeniden hesaplandı. 65 yaş aylığından engelli aylıklarına, evde bakım yardımından Sosyal ve Ekonomik Destek ödemelerine kadar birçok sosyal yardım kaleminde artış gerçekleşirken, yeni ödeme tablosu da netlik kazandı.

2 /3 65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur maaş katsayısı güncellendi ve 65 yaş aylığı da yeniden belirlendi. Güncel ödeme tutarı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda hak sahiplerine ödenecek.