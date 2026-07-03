KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2026 SON DAKİKA: Yeni kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar oldu, nereden, nasıl hesaplanır?

Kıdem tazminatında uygulanacak yeni tavan tutarı için kritik geri sayım başladı. Memur maaş katsayısındaki değişime bağlı olarak her 6 ayda bir güncellenen kıdem tazminatı tavanı, haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından yeniden hesaplanacak. Bu nedenle işten ayrılmayı düşünen çalışanlar, emeklilik planı yapanlar ve kıdem tazminatı almaya hazırlanan milyonlarca kişi gözünü TÜİK'in açıklayacağı verilere çevirdi. Açıklanacak rakamlarla birlikte hem yeni tavan tutarı hem de güncel kıdem tazminatı hesaplamaları netlik kazanacak.Kıdem tazminatında uygulanacak yeni tavan tutarı için kritik geri sayım başladı. Memur maaş katsayısındaki değişime bağlı olarak her 6 ayda bir güncellenen kıdem tazminatı tavanı, haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından yeniden hesaplanacak. Bu nedenle işten ayrılmayı düşünen çalışanlar, emeklilik planı yapanlar ve kıdem tazminatı almaya hazırlanan milyonlarca kişi gözünü TÜİK'in açıklayacağı verilere çevirdi. Açıklanacak rakamlarla birlikte hem yeni tavan tutarı hem de güncel kıdem tazminatı hesaplamaları netlik kazanacak.