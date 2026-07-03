KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2026 SON DAKİKA: Yeni kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar oldu, nereden, nasıl hesaplanır?

Temmuz ayında açıklanacak enflasyon verisi öncesinde milyonlarca çalışanın gündeminde kıdem tazminatı tavanı yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) duyuracağı haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte memur maaş katsayısı yeniden belirlenecek, buna bağlı olarak kıdem tazminatı tavanı da güncellenecek. Özellikle emeklilik dilekçesi vermeye hazırlananlar, işten ayrılmayı planlayanlar ve işverenler yeni tavan tutarını yakından takip ediyor. İlk 5 aylık enflasyon verileri doğrultusunda oluşan beklentiler, haziran ayı verisiyle birlikte kesinlik kazanacak. Milyonlarca çalışan ise "Kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak?", "Yeni tavan hangi tarihten itibaren uygulanacak?" ve "Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?" sorularına yanıt arıyor.
Kıdem tazminatında uygulanacak yeni tavan tutarı için kritik geri sayım başladı. Memur maaş katsayısındaki değişime bağlı olarak her 6 ayda bir güncellenen kıdem tazminatı tavanı, haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından yeniden hesaplanacak. Bu nedenle işten ayrılmayı düşünen çalışanlar, emeklilik planı yapanlar ve kıdem tazminatı almaya hazırlanan milyonlarca kişi gözünü TÜİK'in açıklayacağı verilere çevirdi. Açıklanacak rakamlarla birlikte hem yeni tavan tutarı hem de güncel kıdem tazminatı hesaplamaları netlik kazanacak.Kıdem tazminatında uygulanacak yeni tavan tutarı için kritik geri sayım başladı. Memur maaş katsayısındaki değişime bağlı olarak her 6 ayda bir güncellenen kıdem tazminatı tavanı, haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından yeniden hesaplanacak. Bu nedenle işten ayrılmayı düşünen çalışanlar, emeklilik planı yapanlar ve kıdem tazminatı almaya hazırlanan milyonlarca kişi gözünü TÜİK'in açıklayacağı verilere çevirdi. Açıklanacak rakamlarla birlikte hem yeni tavan tutarı hem de güncel kıdem tazminatı hesaplamaları netlik kazanacak.
TEMMUZ ZAMMI SONRASI YENİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLACAK?
Kıdem tazminatı tavanı, Temmuz 2026 memur zammı tahminleri ve enflasyon farkı beklentilerine göre değerlendiriliyor. Ocak ayından bu yana uygulanan 64 bin 948 liralık tavan ücretin son beklentiler ışığında 73 bin TL sınırını aşması öngörülüyor. Kesin rakamlar, 3 Temmuz günü TÜİK tarafından enflasyon verisinin açıklanmasıyla netleşecek.
KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIYOR?
Tazminat hesaplaması, işçinin iş yerinde geçirdiği her bir tam yıl için 30 günlük giydirilmiş brüt ücreti üzerinden gerçekleştirilir. Eğer çalışanın giydirilmiş brüt maaşı yasal tavan sınırının altındaysa, hesaplama tamamen kendi gerçek ücreti üzerinden yürütülür. Ancak maaşı tavanı aşan çalışanlar için Temmuz ayında belirlenecek yeni üst sınır baz alınacaktır.
Hesaplamanın temel formülü şu şekildedir:
TAZMİNAT TUTARI = ÇALIŞILAN YIL SAYISI * BRÜT ÜCRET