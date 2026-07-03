VAİZ, MÜEZZİN VE İMAM MAAŞLARI ZAMLI MAAŞLARI! 2026 Ocak zammı ile vaiz, müezzin ve imam maaşı ne kadar oldu?

Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zam için kritik süreç tamamlanırken, din görevlilerinin yeni maaşları da merak konusu oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte memur maaşlarına uygulanacak enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı kesinleşecek. Böylece imam, vaiz, müezzin ve Kur'an kursu öğreticilerinin maaşları da yeni zam oranına göre yeniden hesaplanacak. Açıklanacak verinin ardından tüm maaş kalemleri güncellenirken, din görevlileri "İmam maaşı ne kadar olacak?", "Vaiz ve müezzin maaşları kaç TL'ye yükselecek?" ve "Temmuz zammı yüzde kaç olacak?" sorularına yanıt arıyor.

1 /4 Milyonlarca memuru ilgilendiren temmuz maaş zammında gözler haziran ayı enflasyon verisine çevrilirken, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan imam, vaiz ve müezzinlerin maaşları da gündemdeki yerini koruyor. TÜİK'in açıklayacağı son enflasyon rakamıyla birlikte memur maaşlarına uygulanacak zam oranı kesinleşecek, buna bağlı olarak din görevlilerinin yeni maaşları da netlik kazanacak. İlk beş aylık enflasyon verileri doğrultusunda oluşan tahmini zam oranı son veriyle birlikte kesinleşirken, görev yapan binlerce personel yeni maaşlarını öğrenmek için açıklanacak rakamları bekliyor.

2 /4 2026 TEMMUZ AYI MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK? 2026 yılı Haziran ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10:00'da kurumun kurumsal internet sitesi üzerinden eş zamanlı olarak kamuoyuna duyurulacak. Böylece Temmuz ayı memur maaş zammı hesaplamaları netleşecek.

3 /4 5 AYLIK ZAM ORANI CEPTE TÜİK taarfından açıklanan verilere göre 5 aylık enflasyon yüzde 16.60'a çıktı. Böylelikle memur ve memur emeklileri yüzde 5.05'lik enflasyon farkı ile toplamda yüzde 12.41'lik zammı cebe koydu.