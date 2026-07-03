TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI SON DAKİKA 2026! Temmuz ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar oldu? Konut - İşyeri TEFE TÜFE Artış Kira Hesaplaması

Milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiren temmuz ayı kira artış oranı için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte kira sözleşmelerinde uygulanacak yasal zam sınırı da netleşecek. Son 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirlenecek oran, hem konut hem de iş yeri kiralarında yapılabilecek azami artışı ortaya koyacak. Enflasyon verisinin açıklanmasının ardından yeni kira bedelleri yeniden hesaplanırken, vatandaşlar açıklamanın yapılacağı tarih ve saati yakından takip ediyor.