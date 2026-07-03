TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI SON DAKİKA 2026! Temmuz ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar oldu? Konut - İşyeri TEFE TÜFE Artış Kira Hesaplaması

Temmuz ayında kira sözleşmesini yenileyecek milyonlarca kiracı ve ev sahibinin gözü Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisine çevrildi. Açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile birlikte konut ve iş yerleri için uygulanabilecek yasal kira artış tavanı da kesinleşecek. Son 12 aylık TÜFE ortalaması esas alınarak belirlenecek zam oranı, temmuz ayında sözleşmesini yenileyecek kiracılar ve ev sahipleri açısından belirleyici olacak. Kritik verinin açıklanmasına kısa süre kala vatandaşlar "Temmuz kira artış oranı ne zaman açıklanacak?", "Yasal kira zammı yüzde kaç olacak?" ve "Yeni kira bedeli nasıl hesaplanacak?" sorularına yanıt arıyor.
Milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiren temmuz ayı kira artış oranı için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte kira sözleşmelerinde uygulanacak yasal zam sınırı da netleşecek. Son 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirlenecek oran, hem konut hem de iş yeri kiralarında yapılabilecek azami artışı ortaya koyacak. Enflasyon verisinin açıklanmasının ardından yeni kira bedelleri yeniden hesaplanırken, vatandaşlar açıklamanın yapılacağı tarih ve saati yakından takip ediyor.
HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLMUŞTU?
Haziran 2026 döneminde kira sözleşmesini yenileyenler için uygulanacak artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun Mayıs ayına ait enflasyon verileri esas alınarak belirlenmişti. Buna göre geçtiğimiz ay konut ve iş yeri kiralarında geçerli olan yasal tavan zam oranı yüzde 32,24 olarak duyurulmuş ve mevcut kira sözleşmeleri bu üst sınır doğrultusunda güncellenmişti.
TEMMUZ AYI KİR AARTIŞ ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Temmuz ayı kira artış oranı TÜİK'in Haziran ayı enflasyon oranını açıklamasıyla belli olacak. TÜİK verileri 3 Temmuz Cuma günü saat 10.00'da açıklayacak. Böylelikle açıklamanın ardından Temmuz ayı kira artış oranı da belli olacak.
KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?
Kira artış hesabında mevcut kira bedeli, açıklanan 12 aylık ortalama TÜFE oranı ile çarpılıyor. Taraflar, yasal üst sınırı aşmamak şartıyla yeni kira tutarını belirleyebiliyor.
2026 HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI ÖRNEKLERİ
Mevcut Kira Bedeli: 20.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Haziran 2026
Girdiğiniz Artış Oranı: %32,24
Kira Artış Tutarı: 6.448,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 26.448,00 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 317.376,00 TL