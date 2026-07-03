ÖĞRETMEN MAAŞLARI SON DAKİKA NE KADAR OLDU? Temmuz ayı öğretmen maaşı ne kadar zamlanacak? En düşük öğretmen maaşı

Temmuz ayında uygulanacak maaş artışlarının belli olmasıyla birlikte öğretmenlerin zamlı maaşları da yeniden hesaplandı. TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon rakamları doğrultusunda memur maaş katsayısı güncellenirken, öğretmenlerin alacağı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı da kesinleşti. Milyonlarca öğretmen, yeni maaşlarının ne kadar olduğunu, en düşük öğretmen maaşının hangi seviyeye yükseldiğini ve zam farklarının hesaplara ne zaman yatırılacağını araştırmaya başladı.