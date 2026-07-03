ÖĞRETMEN MAAŞLARI SON DAKİKA NE KADAR OLDU? Temmuz ayı öğretmen maaşı ne kadar zamlanacak? En düşük öğretmen maaşı

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği temmuz maaş zammı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte kesinleşti. Böylece öğretmenlerin yeni dönemde alacağı maaşlar da netlik kazandı. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammının maaşlara yansımasıyla birlikte kadrolu öğretmenlerin derece ve kademelerine göre alacakları ücretler yeniden hesaplandı. Eğitim camiası şimdi zamlı maaş tablosunu, en düşük öğretmen maaşının ulaştığı seviyeyi ve yeni maaşların ödeme takvimini yakından takip ediyor.
Temmuz ayında uygulanacak maaş artışlarının belli olmasıyla birlikte öğretmenlerin zamlı maaşları da yeniden hesaplandı. TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon rakamları doğrultusunda memur maaş katsayısı güncellenirken, öğretmenlerin alacağı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı da kesinleşti. Milyonlarca öğretmen, yeni maaşlarının ne kadar olduğunu, en düşük öğretmen maaşının hangi seviyeye yükseldiğini ve zam farklarının hesaplara ne zaman yatırılacağını araştırmaya başladı.
HAZİRAN 2026 ENFLASYON ORANI İLE TEMMUZ ZAMMI AÇIKLANDI
Haziran ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından yüzde 0,99 olarak tespit edildi. Toplu sözleşme farkı ile birlikte memur maaşlarına da yüzde 13.52 zam geldi.
ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU?
Ocak ayına göre 6 aylık enflasyon farkı yüzde 17,76 oldu.
Toplu sözleşme farkı ile birlikte memur maaşlarına da yüzde 13.52 zam gelmiş oldu.
Öğretmen maaşı (8/1) Ocak'ta 68.448 iken Temmuz zammı ile 77.695 TL oldu.