Emekli maaş zammı 2026 Temmuz tablosu netleşti! 20.000 TL maaş alana SGK - SSK - Bağ-Kur - Memur emekli maaşı ne kadar olacak? İşte kalem kalem hesaplama...

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve tarım emeklisinin gözü, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisine çevrildi. Açıklanacak 6 aylık enflasyon oranıyla birlikte temmuz ayında uygulanacak emekli maaşı zammı kesinleşirken, kök maaşlar da yeniden hesaplanacak. Özellikle en düşük emekli aylığında yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı ve taban maaşın hangi seviyeye çıkarılacağı yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın en düşük emekli aylığına ilişkin açıklamaları da beklentileri artırırken, milyonlarca emekli "Kök maaşım ne kadar oldu?", "En düşük emekli aylığı artacak mı?" ve "Temmuz zammıyla maaşım kaç TL olacak?" sorularına yanıt arıyor.

1 /5 Temmuz ayı emekli maaşı zammında kritik gün geldi. TÜİK'in açıklayacağı haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve tarım emeklilerinin alacağı zam oranı kesinleşecek. Zam oranının netleşmesiyle birlikte kök maaşlar yeniden hesaplanırken, en düşük emekli aylığında yeni bir artış yapılıp yapılmayacağı da ekonomi gündeminin en önemli başlıkları arasında yer alıyor. Özellikle kök maaşı taban aylığın altında kalan emekliler, olası düzenlemenin ardından maaşlarının ne kadar olacağını ve yeni ödeme tutarlarını merak ediyor.

2 /5 TEMMUZ AYI EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2026 NE KADAR OLACAK? Milyonlarca emekli Temmuz ayında alacağı maaşı ve zam oranını bekliyor. Emeklilerin alacağı net zam oranı, Ocak ile Haziran dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon farkına göre doğrudan belirlenecek. Yılın ilk 5 ayı için açıklanan verilere bakıldığında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 16,60 oranında bir artış şimdiden kesinleşmiş durumda. Ekonomistlerin beklentisine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 17,81, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 13,56 oranında zam yapılması öngörülüyor. Kesinleşen net oranlar, 3 Temmuz Cuma günü ilan edilecek nihai verilerle birlikte resmiyet kazanacak.

3 /5 BAKAN IŞIKHAN’DAN EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığına ilişkin soruyu Kabine Toplantısı'nın ardından yanıtladı. Işıkhan, "3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır. İnşallah hayırlı olur" dedi.

4 /5 HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 3 Temmuz Cuma günü saat 10:00'da açıklanacak olan enflasyon rakamları ile memur ve emekli Temmuz zammı tablosu belli olacak.