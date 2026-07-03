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Evde bakım maaşı 2026 Temmuz ne kadar oldu? Zamlı evde bakım maaşı için hesaplama ekranı

Evde bakım maaşı 2026 Temmuz ne kadar oldu? Zamlı evde bakım maaşı için hesaplama ekranı

12:303/07/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Temmuz ayında açıklanan enflasyon verileriyle birlikte milyonlarca hak sahibini ilgilendiren evde bakım yardımı da yeniden belirlendi. Memur maaş katsayısındaki artış doğrultusunda güncellenen evde bakım desteği, yılın ikinci yarısında zamlı olarak ödenecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan destekten yararlanan vatandaşlar, yeni ödeme tutarının ne kadar olduğunu ve zamlı ödemelerin hangi tarihten itibaren hesaplara yatırılacağını araştırmaya başladı.

Evde bakım yardımı alan vatandaşların beklediği temmuz zammı netlik kazandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon verilerinin ardından memur maaş katsayısı güncellenirken, bu değişiklik evde bakım yardımına da doğrudan yansıdı. Böylece temmuz-aralık döneminde uygulanacak yeni ödeme tutarı kesinleşirken, milyonlarca hak sahibinin alacağı destek miktarı yeniden hesaplandı.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Aile yanında bakımı yapılan tam bağımlı bireyler için ödenen evde bakım yardımı da Temmuz zammıyla birlikte yükseldi. Buna göre evde bakım maaşı 13.878 TL'den 15.756 TL'ye çıktı. Destekten yararlanan hak sahipleri, yeni tutarları Temmuz ayından itibaren almaya başlayacak.

YAŞLILIK AYLIĞI KAÇ TL'YE YÜKSELDİ?

65 yaşını doldurmuş ve gerekli şartları taşıyan vatandaşlara ödenen yaşlılık aylığı da zamlanan sosyal destekler arasında yer aldı. Temmuz artışı sonrasında yaşlılık aylığı 6.393 TL'den 7.258 TL'ye yükseldi. Yeni ödeme tutarı ilgili dönem boyunca geçerli olacak.

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