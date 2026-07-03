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Emekli refah payı belli oldu mu, açıklandı mı? SSK, Bağ-Kur emekli maaşlarına refah payı artışı gelecek mi, yüzde kaç oldu 2026?

Emekli refah payı belli oldu mu, açıklandı mı? SSK, Bağ-Kur emekli maaşlarına refah payı artışı gelecek mi, yüzde kaç oldu 2026?

10:583/07/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren en düşük emekli aylığı düzenlemesinde kritik gün geldi. AK Parti'nin, en düşük emekli aylığının artırılmasını öngören kanun teklifini bugün saat 12.00'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunması bekleniyor. Teklifin Meclis'e ulaşmasının ardından yeni taban aylık tutarı ve düzenlemenin yürürlüğe giriş süreci netlik kazanacak.

En düşük emekli aylığında yapılacak artış için geri sayım sona eriyor. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gözler bu kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi. AK Parti'nin hazırladığı ve en düşük emekli aylığının yükseltilmesini içeren kanun teklifinin bugün saat 12.00'de Meclis Başkanlığı'na sunulması beklenirken, milyonlarca emekli yeni taban aylığın kaç liraya çıkarılacağını merak ediyor.

EMEKLİYE REFAH PAYI ARTIŞI OLACAK MI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre haziranda enflasyon aylık bazda yüzde 0,99, yıllık bazda ise yüzde 32,11 olarak gerçekleşti. On iki aylık ortalamalara göre enflasyon ise yüzde 32,03 seviyesinde hesaplandı.

Haziran verilerinin açıklanmasıyla birlikte yılın ilk altı ayındaki kümülatif enflasyon artışı yüzde 17,76'ya ulaştı.

Teklif Meclis'te

AK Parti'nin, en düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifini saat 12.00'de TBMM'ye sunacağı belirtildi.

#Emekli
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