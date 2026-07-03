Emekli refah payı belli oldu mu, açıklandı mı? SSK, Bağ-Kur emekli maaşlarına refah payı artışı gelecek mi, yüzde kaç oldu 2026?

En düşük emekli aylığında yapılacak artış için geri sayım sona eriyor. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gözler bu kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi. AK Parti'nin hazırladığı ve en düşük emekli aylığının yükseltilmesini içeren kanun teklifinin bugün saat 12.00'de Meclis Başkanlığı'na sunulması beklenirken, milyonlarca emekli yeni taban aylığın kaç liraya çıkarılacağını merak ediyor.