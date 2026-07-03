En düşük emekli memur maaşları kaç TL oldu 2026? 4C, Emekli Sandığı maaşlarına kaç TL zam geldi, seyyanen zam olacak mı?

Temmuz ayında milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisinin alacağı maaş zammı için kritik geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Temmuz'da açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte yılın ilk 6 aylık enflasyon oranı kesinleşecek ve emekli aylıklarına uygulanacak zam oranı resmileşecek. İlk 5 aylık veriler doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri önemli bir artışı şimdiden garantilerken, haziran ayı enflasyonunun eklenmesiyle birlikte kesin zam oranı netleşecek. Öte yandan en düşük emekli aylığına yönelik olası düzenleme ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamalar da yakından takip ediliyor. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi ile ekonomistlerin beklentileri doğrultusunda 6 aylık zam oranının yüzde 18 seviyelerine yaklaşabileceği değerlendirilirken, milyonlarca emekli "Temmuz emekli maaşı ne kadar olacak?", "4A, 4B, 4C emeklilere yüzde kaç zam yapılacak?" ve "En düşük emekli aylığında artış olacak mı?" sorularına yanıt arıyor.

1 /5 Yaklaşık 17 milyon emekli için temmuz ayı zam maratonunda sona yaklaşıldı. TÜİK tarafından açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin yılın ikinci yarısında alacağı maaş artışı kesinleşecek. İlk beş aylık enflasyon verileri emekliler için önemli bir zam oranını şimdiden ortaya koyarken, son veriyle birlikte 6 aylık enflasyon farkı netleşecek ve maaşlar yeniden hesaplanacak. Bunun yanı sıra en düşük emekli aylığına ilişkin olası yasal düzenleme de gündemdeki yerini korurken, milyonlarca emekli yeni maaşlarını ve ödeme takvimini öğrenmek için kritik açıklamayı bekliyor.

2 /5 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? Haziran ayı enflasyonuna ilişkin beklentiler, yalnızca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını değil, en düşük emekli maaşının hangi seviyeye yükselebileceğine ilişkin hesaplamaları da şekillendiriyor. Kesin zam oranı ve yeni en düşük emekli maaşı ise bugün saat 10.00'da TÜİK'in açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisinin ardından netlik kazanacak.

3 /5 AA Finans anketindeki yüzde 1,04'lük haziran enflasyonu tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 17,82'ye ulaşırken, en düşük emekli maaşının yaklaşık 23 bin 564 liraya çıkabileceği hesaplanıyor. Aynı senaryoda memur emeklilerinde en düşük aylık 31 bin 541 lira, memurlarda ise en düşük maaş 70 bin 288 lira seviyesine yükselebilir.

4 /5 SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANI ENFLASYONA GÖRE BELİRLENİYOR SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yılın ilk altı ayında gerçekleşen TÜFE oranı kadar zam alıyor. İlk beş aylık dönemde yüzde 16,61'lik artış kesinleşirken, haziran verisiyle birlikte toplam zam oranı yüzde 18-19 bandına yaklaşabilir. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde haziran enflasyonunun yüzde 1,36 gelmesi öngörülüyor. Bu senaryoda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı yüzde 18,19 olacak. Böylece en düşük emekli maaşı yaklaşık 23 bin 638 liraya, memur emeklilerinin en düşük aylığı ise 31 bin 641 liraya yükselebilecek.