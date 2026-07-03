Eşel mobil sistemi kaldırıldı mı, ne zaman sona erecek? Akaryakıt fiyatları nasıl değişecek? İşte yeni uygulamanın detayları

Eşel mobil sistemi kaldırıldı mı, ne zaman sona erecek? Akaryakıt fiyatlarındaki artışların ÖTV indirimiyle dengelenmesini sağlayan eşel mobil sistemi, yeni düzenlemeyle kademeli olarak sonlandırılacak ve 1 Ekim 2026 itibarıyla tamamen yürürlükten kaldırılacak. Geçiş döneminde rafineri fiyatlarındaki artışların 31 Temmuz’a kadar yüzde 50’si, 1 Ağustos-30 Eylül arasında ise yüzde 25’i ÖTV indirimiyle karşılanacak.
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların ÖTV indirimiyle dengelenmesini sağlayan eşel mobil sistemi, üç aylık geçiş sürecinin ardından 1 Ekim’de yürürlükten kaldırılacak. Cumhurbaşkanı Kararı’yla akaryakıt ve sigaradaki ÖTV uygulamalarında da değişikliğe gidildi.
Eşel mobil sistemi kademeli olarak kaldırılacak
Akaryakıt ürünlerinin Özel Tüketim Vergisi tutarlarının fiyat değişimlerine göre belirlenmesini sağlayan eşel mobil sistemi, yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’yla yeniden düzenlendi. Resmî Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan karara göre sistem, üç aylık geçiş döneminin ardından 1 Ekim itibarıyla sona erecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre benzin, motorin, LPG otogaz, LPG tüpgaz ve benzeri ürünlerin yurt içi rafineri fiyatlarındaki değişimlerinin ÖTV ile piyasa fiyatlarına yansıtılmasında kullanılan mevcut oranlar değiştirildi.
Akaryakıt fiyatlarındaki artış ÖTV’ye nasıl yansıyacak?
Yeni düzenlemeyle yurt içi rafineri fiyatlarındaki artışların ÖTV tutarlarına yansıtılmasında kademeli bir geçiş uygulanacak.
- 31 Temmuz’a kadar: Rafineri fiyatındaki artışın yüzde 50’si kadar ÖTV indirimi yapılacak.
- 1 Ağustos-30 Eylül arasında: Rafineri fiyatındaki artışın yüzde 25’i kadar ÖTV indirimi uygulanacak.
- 1 Ekim itibarıyla: Eşel mobil sistemi, diğer koşullara bakılmaksızın yürürlükten kaldırılacak.
Yurt içi rafineri fiyatlarında düşüş yaşanması durumunda ise indirimin tamamı kadar ÖTV artışı yapılacak. Böylece rafineri fiyatlarındaki düşüşün vergi tutarlarına yansıtılmasına ilişkin mevcut uygulama devam edecek.
ÖTV Kanunu’na ekli (I) sayılı listede bulunan ürünlere normal şartlarda temmuz-aralık dönemi için uygulanması gereken Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi güncellemesi de bu yıl yapılmayacak.
Sistem 4 Mart 2026’da uygulanmaya başlamıştı
Eşel mobil sistemi, 4 Mart 2026 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı’yla yürürlüğe girmişti. Bakanlığın değerlendirmesine göre sistem, yaklaşık dört aylık uygulama döneminde dezenflasyon sürecine katkı sağladı.
Uluslararası petrol fiyatlarının düşüş eğilimine girmesi ve ABD, İsrail ile İran arasındaki çatışmaların petrol piyasaları üzerindeki etkilerinin dengelenmeye başlaması dikkate alınarak sistemin kademeli biçimde sonlandırılması kararlaştırıldı.
Düzenlemenin enflasyon üzerinde olumsuz bir etki oluşturmasının beklenmediği, eşel mobil uygulamasının bütçe üzerindeki mali etkisinin de sona erdirilmesinin amaçlandığı belirtildi.
Son düzenlemeyle eşel mobil sistemi 1 Ekim’de tamamen sona erecek, geçiş sürecinde ise rafineri fiyatlarındaki artışların ÖTV’ye yansıtılma oranı kademeli olarak azaltılacak.