Eşel mobil sistemi kaldırıldı mı, ne zaman sona erecek? Akaryakıt fiyatları nasıl değişecek? İşte yeni uygulamanın detayları

Eşel mobil sistemi kademeli olarak kaldırılacak





Akaryakıt ürünlerinin Özel Tüketim Vergisi tutarlarının fiyat değişimlerine göre belirlenmesini sağlayan eşel mobil sistemi, yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’yla yeniden düzenlendi. Resmî Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan karara göre sistem, üç aylık geçiş döneminin ardından 1 Ekim itibarıyla sona erecek.





Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre benzin, motorin, LPG otogaz, LPG tüpgaz ve benzeri ürünlerin yurt içi rafineri fiyatlarındaki değişimlerinin ÖTV ile piyasa fiyatlarına yansıtılmasında kullanılan mevcut oranlar değiştirildi.