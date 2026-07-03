İslami değerleri hedef alan sözde komedyen Deniz Göktaş tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı

YouTube'da yayınlanan stand-up gösterisinde Kur'an-ı Kerim ile kendince alay eden Deniz Göktaş isimli sözde komedyenin emniyetteki ifadesinde, inançlı kesimi kırmak gibi bir amacının bulunmadığını söyleyerek suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Göktaş, “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “dini değerleri aşağılama” suçundan tutuklama talebiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Deniz Göktaş isimli sözde komedyen Harbiye'de yaptığı ve YouTube'da yayınlanan gösterisinde kullandığı ifadeler nedeniyle kamuoyunda büyük bir tepki topladı.
Toplumu rahatsız eden bu ifadeler üzerine yetkililer harekete geçti.
Göktaş'ın sanal medya platformlarında yayımladığı videonun içeriğinde suç unsuru tespit eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Göktaş, dün yurt dışı dönüşü havalimanında gözaltına alındı.
Tutuklama talebi
Dün yurt dışı seyahati dönüşünde havalimanına gözaltına alınan Deniz Göktaş'ın savcılık ifadesi sona erdi.
İfadesinin sona ermesinin ardından Göktaş, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.