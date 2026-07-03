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İslami değerleri hedef alan sözde komedyen Deniz Göktaş tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı

İslami değerleri hedef alan sözde komedyen Deniz Göktaş tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
14:023/07/2026, Cuma
G: 3/07/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Deniz Göktaş
Deniz Göktaş

YouTube'da yayınlanan stand-up gösterisinde Kur'an-ı Kerim ile kendince alay eden Deniz Göktaş isimli sözde komedyenin emniyetteki ifadesinde, inançlı kesimi kırmak gibi bir amacının bulunmadığını söyleyerek suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Göktaş, “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “dini değerleri aşağılama” suçundan tutuklama talebiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Deniz Göktaş isimli sözde komedyen Harbiye'de yaptığı ve YouTube'da yayınlanan gösterisinde kullandığı ifadeler nedeniyle kamuoyunda büyük bir tepki topladı.


Göktaş
"komedi"
adı altında
Kur’an-ı Kerim
ile dalga geçen ifadeler kullandı. Yavuz Sultan Selim'e soykırımcı iftirası atıp, sözde Ermeni soykırımı yalanının propagandasını yaptı.

Toplumu rahatsız eden bu ifadeler üzerine yetkililer harekete geçti.


Göktaş'ın sanal medya platformlarında yayımladığı videonun içeriğinde suç unsuru tespit eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı.


Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Göktaş, dün yurt dışı dönüşü havalimanında gözaltına alındı.


Tutuklama talebi


Dün yurt dışı seyahati dönüşünde havalimanına gözaltına alınan Deniz Göktaş'ın savcılık ifadesi sona erdi.


“Cumhurbaşkanına hakaret”
ve
“dini değerleri aşağılama”
suçundan soruşturma başlatılan Göktaş, ifadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

İfadesinin sona ermesinin ardından Göktaş, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.


"Benim tarafımdan hazırlandı"


Deniz Göktaş'ın, emniyetteki ifadesi şöyle:

"Burada yapılan paylaşımlar benim tarafımdan yapılan paylaşımlardır. Soruşturmaya konu olan video paylaşımında yer alan kişi benim bu benim 1 Haziran 2026 tarihinde Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosunda yapmış olduğum stand-up gösterisine ait bir video paylaşımıdır.

Şahsım tarafından bahse konu Youtube kanalına yüklenerek paylaşımı yapılmıştır. Bu stand-up gösterisindeki konuşmaların metni daha öncesinde benim tarafımdan hazırlanmış bir metne aittir."

"Her türlü görüş ve figür hakkında konuşmalarım var"


"Tarafıma yöneltilen ‘Halkın Belirli Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama’ kastım kesinlikle yoktur, bu gösteri benim yaklaşık 3 yıldır Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde yapmış olduğum bir gösteriye aittir.

100 bin üzerinde seyirci bu gösterimi izlemiştir ve hiç birisinden bu kısma dair incindiklerine dair bir şikayet gelmemiştir. Gösterim boyunca birçok konuda konuşuyorum sadece dindarlar değil her türlü politik görüş yada popüler figür hakkında konuşmalarım vardır."

"Burada kötü bir şey demiyorum"


"Burada da kötü bir şey demiyorum. Favori kitabım diyorum. ‘Çeviride sorun var’ cümlemi de yıllardır duyduğum meal tartışmalarına atıf olarak söylüyorum. İnançlı bir insanı kırmak gibi bir amacım kesinlikle yoktur, böyle bir yorumu günlük hayatta bir seyirciden duysam üzülürdüm"

"Mizahi bir yaklaşım"


"Herhangi bir şekilde Cumhurbaşkanını aşağılamak gibi bir niyetim yok. Diktatör kelimesi siyasi bir nitelemedir ve sık sık kamuoyuna açık bir şekilde tartışılan konudur.

Demokrat otokrat gibi bir kelimedir sadece, gösteri boyunca bu tarz popüler figürler ideolojiler Türkiye'ye dair sosyolojik olaylara yaptığım gibi mizahi bir yaklaşımdır, başkaca bir amacım yoktur. Üzerime atılı olan suçlamaları kabul etmiyorum."



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