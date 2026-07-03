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Pakistan'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 40 kişi öldü

Pakistan'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 40 kişi öldü

10:163/07/2026, Cuma
G: 3/07/2026, Cuma
AA
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Pakistan
Pakistan

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 40 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Dawn gazetesinin haberine göre otobüs, Belucistan'ın Şerani bölgesinden ayrıldıktan sonra Hayber-Pahtunhva eyaletinin Dera İsmail Han bölgesinde seyir halindeyken uçuruma devrildi.

Bölge yetkilileri, kazada ilk belirlemelere göre 40 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yetkililer, arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini, kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatılacağını bildirdi.


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