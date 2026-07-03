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Trump: İran sanırım ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul etti

Trump: İran sanırım ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul etti

10:003/07/2026, Cuma
G: 3/07/2026, Cuma
DHA
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ABD Başkanı Donald Trump.
ABD Başkanı Donald Trump.

ABD Başkanı Donald Trump, İran tarafıyla görüşmelere ilişkin, “Sanırım ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul ettiler” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, İran ile görüşmelere yönelik değerlendirmede bulundu. Trump, görüşmelerin sürdüğünü belirterek, “Müzakere ediyoruz. Sanırım ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul ettiler. Çok basit bir şeyin peşindeyim; nükleer silah edinemezler” ifadelerini kullandı.

İran'ın ‘geriye bazı füzeleri kaldığını’ fakat bunları ‘yok edebileceklerini’ öne süren Trump, “Geçen hafta onları üç defa çok sert vurdum çünkü bir gemiye insansız hava aracı gönderdiler” açıklamasında bulundu.

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