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İran: ABD, Batı Asya’da gerçek barış ve güvenliği sürekli hiçe saydı

İran: ABD, Batı Asya’da gerçek barış ve güvenliği sürekli hiçe saydı

08:563/07/2026, Cuma
DHA
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, “ABD, Batı Asya’da gerçek barış ve güvenliği sürekli hiçe saydı” dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bahreyn'in başkenti Manama'da 12 ülkenin üst düzey askeri yetkililerinin katılımıyla düzenlenen toplantıya değinerek, ABD’nin bölgede gerçekleştirdiği toplantıların ‘göstermelik tutumlardan başka bir şey olmadığını’ kaydetti. Bekayi, bu toplantıların Washington'ın Batı Asya'daki istikrarsızlaştırıcı politikalarını ve uluslararası hukuka aykırı eylemlerini perdelemeyi amaçladığını belirtti.

Sözcü Bekayi, bölge ülkelerinin, ABD ile İsrail'in son dönemde bölgesel barış ve güvenliği hedef alan saldırıları ile ‘kötü niyetli eylemlerinden’ gerekli dersleri çıkarması ve benzer gelişmelere karşı dikkatli olması gerektiğini de aktardı.


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