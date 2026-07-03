Gazze'de bin gündür soykırım

Gazze’de işgalci İsrail ordusu tarafından işlenen vahşi soykırım bininci gününü geride bıraktı. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda, soykırımın sebep olduğu ölüm, yıkım ve imkansızlıklara ilişkin korkunç rakamlar paylaşıldı. Raporda, İsrail saldırılarında Gazze’deki binaların yüzde 95’inin kısmen ya da tamamen yıkıldığı ve 2 milyondan fazla sivilin evsiz kaldığına işaret ediliyor. Saldırıların sebep olduğu yıkım, altyapıda yüzde 97’ye ulaşırken 700 bin öğrenci ilk öğrenimden, 88 bin öğrenci yüksek öğrenimden mahrum kaldı. İsrail'in saldırıları yüzünden 268 bin mesken tamamen, 148 mesken tamamen yıkıldı. Birleşmiş Milletler (BM) resmi verilerine göre, Gazze'deki altyapının yeniden imarı için en az 70 milyar dolara ihtiyaç duyuluyor.

58 BİN YETİM 47 BİN DUL

Soykırımın en ağır yükünü Gazzeli çocuklar ve kadınlar omuzlanıyor. İsrail’in saldırılarında 73 binden fazla sivil yaşamını yitirdi. Soykırım, Gazze’de yaşayan 47 bin kadının dul kalmasına sebep oldu. 58 bin Gazzeli çocuk, anne-babasını ya da bunlardan birini kaybetti. Çocuklar, İsrail saldırılarında eğitim kurumlarının yüzde 95’inin kısmen ya da tamamen tahrip olması nedeniyle eğitimden de mahrum kaldı. 700 bin çocuk, ilk öğretimini soykırım yüzünden tamamlayamadı.

GENEL AÇLIK DURUMU

İşgalci İsrail ordusuna bağlı kuvvetler, Mayıs 2024’te Gazze’nin güneyinde dış dünyaya açılan tek kapı konumundaki Refah Sınır Kapısı’nı kontrol altına aldı. İsrail’in Refah Sınır Kapısı'nı kapatması, Gazze’ye insani yardım ve gıda girişini neredeyse sıfıra indirdi. İsrail saldırılarında, tarıma elverişli arazilerin yüzde 98,5’inin imha olması, sivillerin gıda üretme imkanını da elinden aldı. 1,6 milyon Filistinli akut gıda yetersizliği çekiyor. Bunların arasında beş yaşından küçük 100’den fazla çocuk bulunuyor. Yine işgal ordusunun saldırıları yüzünden su şebekelerinin yüzde 97’si ve enerji altyapısının yüzde 80’inin tahrip olması nedeniyle Gazze’deki siviller susuzluk kriziyle de karşı karşıya.

ATEŞKES CİDDİ BİR DEĞİŞİM GETİRMEDİ

Gazze’de 10 Ekim 2025’te ilan edilen ateşkes sonrası İsrail’in hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle insani felaket şartlarında ciddi bir değişim getirmedi. İsrail, ateşkesle açması gereken Refah Sınır Kapısı’nı ancak 2 Şubat 2026’da açtı. Ancak 28 Şubat’ta İran’a karşı başlattığı savaşı başlatarak sınırı yeniden kapattı. Son olarak mayıs ayında Refah’ı sadece yayaların geçişine açan İsrail, hasta ve yaralıların yurtdışına tedaviye gitmesini anlaşmaya rağmen engelliyor. Gazze’de 42 bin hasta ve 55 bin hamilenin durumu, yeterli sağlık imkanlarının olmaması nedeniyle kötüye gidiyor. İsrail, yurt dışına tedaviye gitmesi gereken 17 bin yaralı ve hastanın sadece dörtte birinin gidişine izin verdi. Sağlık kaynakları, söz konusu yaralı ve hastaların ölüm riski altında olduğunu bildiriyor.

İSRAİL ANLAŞMAYI UYGULAMIYOR

Gazze’deki soykırımın bininci günü münasebetiyle AA’ya bir açıklama yapan Hamas Hareketi Sözcüsü Hazım Kasım, insani felaketin derinleşmeye devam ettiğini belirterek, "Bugün yaşananlar, soykırım savaşının başka yöntemlerle sürdürülmesidir" dedi. İsrail’in 10 Ekim’den beri ateşkesin hiçbir hükmünü uygulamadığına dikkat çeken Kasım, "Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana en az 1050 Filistinli İsrail saldırılarında hayatını kaybetti. İsrail, Gazze'nin yaklaşık yüzde 70'ini kontrol altına aldı. Yardımlar kısıtlandı, sınır kapıları kapalı tutuldu." ifadelerini kullandı. Hamas’ın müzakerelerde gerekli tüm esneklikleri gösterdiğini yineleyen Kasım, müzakerelerdeki mevcut donukluğun tek sebebinin İsrail olduğunu sözlerine ekledi.







